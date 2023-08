Apio Quijano aceptó la disculpa de Mauricio Garza pero bajo esta condición

Apio vs Mauricio (fotos: ig/apioquijano//mauriciogarza)

Hace algunos días, Apio Quijano y Mauricio Garza tuvieron un encontronazo en una de las galas de La Casa de los Famosos. El conductor, en un momento de la noche, interrumpió al cantante de Kabah para decir algo que no tenía mucho sentido, lo que provocó la molestia del interprete.

“Ya estaba hablando y me interrumpiste para una tontería, ¿es en serio? ¿Cómo sigues trabajando aquí, Mauricio?”, le dijo el ex miembro del Team Infierno. Ante esta situación, Mauricio le contestó: “Si te quieres ir te puedes ir. A mí no me van a andar amenazando, la verdad”.

El conflicto no llegó a mayores, pero el protagonista de 40 y 20 tuvo que pedirle disculpas al intérprete de La Calle de las Sirenas con un mensaje en su cuenta de Instagram luego de que anunciara que no se sentía lo suficientemente cómodo para seguir asistiendo a las galas.

“Al público en general: El día de ayer durante la post gala de VIX sucedió una situación que se salió de mis manos. Mis acciones pusieron en una posición incómoda a mis compañeros de trabajo, a ustedes el público en general, y en especial a Apio Quijano, a quien le extiendo por este medio una disculpa”, manifestó Mauricio.

La condición que puso Apio para aceptar las disculpas de Mauricio

En una entrevista con De Primera Mano, el integrante de Kabah explicó que, como siempre tuvo una muy buena relación con Mauricio Garza, se sintió con toda la libertad de exponerle lo que le había hecho sentir al interrumpirlo, pero que el conductor no había aguantado la contestación.

“A eso te expones, creo que de la misma manera también como habitante tienes el derecho de defenderte”, argumentó el expulsado de La Casa de los Famosos, “No lo recibió de esa manera y considero que fue muy grosero y me sentí agredido. Fue algo mucho más profundo”.

A pesar de esto, aceptó la disculpa de Mauricio, pero comentó que le hubiera gustado que ocurriera de otra manera: “Creo que por el hecho de que nos conocemos va a ser mucho más honesto para mí que me lo diga de frente las cosas, no con una pantalla, sino desde un lugar mucho más honesto. Muchas veces el escribirlo puede sentirse como algo obligado”.

De esta manera, el cantante explicó que se sentiría mucho más cómodo si Mauricio y él se encontraran sin cámaras y arreglaran el asunto en persona, pues así podría explicarle también el porqué de su reacción.

No obstante, admitió que, a pesar de la disculpa, no piensa volver a las galas de ViX, pues no se siente como en casa: “Se sentiría algo forzado y por ese lado prefiero mantener mi distancia”.

Del mismo modo, Apio relató que en cuanto salió de la casa, enfrentó a Mauricio pues había investigado lo que había dicho de él. “Le dije ‘ya me enteré y ya vi todo lo que dijiste de mí (...) Aquí estoy y ya me di cuenta que el doble cara fuiste tú y no yo”.

Tras estos comentarios, Mauricio ya no habría estado muy contento con la presencia de Apio en las galas, y terminó por desencadenarse la discusión que aconteció en vivo. “Fue algo que no le gustó, pero yo lo tomé como algo de me molestas, te molesto. Ese día de la pelea lo saludé, jamás pensé que iba a escalar esto de esta manera”.

“Lo que yo sentí era que él quería callar, quería que yo no hablara. Realmente me interrumpió”, finalizó Apio.

Mauricio Garza también dijo en su disculpa pública: “Reconozco que mi comportamiento no fue adecuado. Soy un ser humano como cualquiera con días buenos y no tan buenos, pero con la madurez necesaria para reconocer mis errores y aprender de ellos. Es de valientes saber pedir perdón. Buenas noches”.