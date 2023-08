Andrés Guardado reveló por qué no piensa retirarse en Atlas

Andrés Guardado negó que pueda retirarse con el Atlas (Foto: Infobae/Jesús Aviles)

Andrés Guardado es uno de os futbolistas formados en México que más ha destacado en el ámbito internacional. Con 36 años de edad, el experimentado mediocampista considera que su retiro se encuentra cerca. Aunque diversos aficionados han esperado su regreso al futbol con el Atlas de Guadalajara, el atleta reveló el motivo que le negaría la posibilidad de retirarse con los rojinegros.

En una conferencia previa al derbi sevillano, entre el Real Betis Balompié y el Sevilla, programado para el miércoles 2 de agosto en el Estadio Akron de la ciudad de Zapopan, Jalisco, el experimentado jugador habló sobre la posibilidad de volver a vestirse de rojinegro. Pese a su aprecio por la institución, lo consideró poco probable.

“Lo del Atlas, al día de hoy lo veo muy lejos, la verdad. Estoy muy contento aquí. Betis me ha abierto las puertas desde hace muchos años, me valora, me siento valorado, me siento querido. Los dos o tres acercamientos que he tenido con la directiva del Atlas en los últimos años siempre he tenido una respuesta negativa. Entonces lo veo muy lejano”, expuso ante los medios de comunicación.

Guardado anunció su retiro de la selección mexicana después de haber jugado el Mundial de Qatar 2022

Desde que Guardado cumplió las tres décadas de edad y se llegó a poner en duda su continuidad en el futbol de Europa, diversos rumores apuntaron hacia un posible regreso al continente americano. La Major Lague Soccer (MLS) fue uno de los destinos con más eco, aunque hubo quienes no perdieron la esperanza de volver a verlo vestido de rojinegro.

En ese sentido, de acuerdo con el testimonio de Guardado, el mediocampista sí tuvo la intención de volver disputar la Liga MX con el equipo que lo catapultó al futbol europeo. No obstante, la voluntad de la directiva no fue la misma.

El paso de los años volvió más complicada la posibilidad de que Guardado pueda pensar en el retiro con otra institución. Incluso, aceptó que la decisión de retirarse la ha comenzado a valorar partido a partido gracias a que es consciente de que su rendimiento no es el mismo que le hubiera facilitado incorporarse a otro equipo algunas temporadas atrás.

Al momento, Guardado suma seis temporadas con el Betis (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

“Me veo más cerca de retirarme con el Betis. Me veo mucho más cerca. Te soy sincero, a estas alturas por cumplir 37 años, la verdad que voy año tras año. Voy casi partido a partido porque el cuerpo te lo va dando, la cabeza te lo va dando. Te va indicando hacia dónde puedes seguir. Estos dos últimos años, las últimas renovaciones he ido en esa pauta”, declaró.

A pesar de sentirse en sus últimas temporadas como futbolista profesional, aseguró que seguirá esforzándose al máximo para retirarse como uno de los jugadores más importantes en la plantilla del Real Betis.

“Voy a intentar hacer lo mejor que pueda, como siempre, cuidarme bien, sentirme bien y si al final de temporada me sigo sintiendo con fuerza, ya veré qué hago. Al día de hoy me veo más cerca de retirarme aquí en el Betis que en otro lado. No me veo ahora mismo en otra experiencia”, expuso.

Andrés Guardado debutó en primera división con Atlas en 2005 (Foto: Twitter/@rodrigosalinase)

¿Cómo ha sido la carrera de Andrés Guardado?

Luego de haber debutado con Atlas en 2005, Andrés Guardado llamó la atención del Deportivo La Coruña en España. Con el equipo se mantuvo cuatro temporadas en primera y una en segunda división. Después vistió la camiseta del Valencia para emigrar al Bayer Leverkusen en 2013. El PSV Eindhoven lo arropó de 2014 a 2017, cuando llegó al Betis, el club donde ha tenido su estancia más prolongada.

Con la selección mexicana se convirtió en uno de los referentes y capitanes indiscutidos. Además de disputar cinco Copas del Mundo, logró la conquista de tres Copas Oro y un subcampeonato en el certamen.