WhatsApp se cae mundialmente y lanzan lluvia de memes

La aplicación de mensajería instantánea presentó fallas y todos se pusieron a hacer memes. | Imagen: Twitter.

Muchas personas en México se levantaron muy temprano para trabajar desde sus hogares. Se bañaron, se prepararon un café y se sentaron frente al monitor y la laptop para iniciar una jornada más de su semana. Sin embargo, cuando esperaban instrucciones mediante WhatsApp, nada llegó. Algunos se tomaron el día, otros entraron en crisis, pero al parecer muchos otros corrieron a otras redes sociales más que nada para publicar los mejores memes alusivos a la situación.

Como es costumbre, cada vez que la aplicación de mensajería instantánea favorita de todo el mundo presenta fallas, por lo general éstas también se traducen a errores en Facebook e Instagram. Y es que las tres aplicaciones pertenecen a Meta el conglomerado de Mark Zuckerberg, el multimillonario que cada tanto mete mano en el cableado de los servidores y descompone todo hasta que los usuarios se quedan sin servicio.

Así sucedió durante algunas horas en la mañana del miércoles 2 de agosto, cuando los mensajes de plano no conseguían una palomita de entregado. Entonces varios tuvieron que tragarse su orgullo y acudir a Twitter... más bien a X, la aplicación de Elon Musk que ya nadie quiere, pero no pueden dejar de usar.

Especialmente a través de X, varios memes aparecieron sobre la lamentable caída mundial de WhatsApp. Algunos de ellos conmemoraron de inmediato corriendo hacia la mencionada red social, en primera para enterarse de todos los detalles; y en segunda para poder comentar al respecto, con todo y memes incluídos.

Captura: Twitter.

Y es que todos saben que sin duda “la vieja confiable” es ir a X para poder desahogarse.

Captura: Twitter.

Muchos no se reprimieron, expresaron sus sentimientos, ansiedades y angustias directamente con el hashtag #WhatsApp para que todo el mundo se enterara de su sentir. Y es que también confesaron que de todas formas nadie les escribe.

Captura: Twitter.

Mientras unos lloraban o sufrían por la pérdida del servicio de mensajería instantánea verde, otros en cambio celebraron porque así pudieron librarse de sus jefes del trabajo.

Captura: Twitter.

Aunque no toda la gente chambeadora celebró la caída de WhatsApp, sino que sufrieron porque sabían que les iba a ir bastante mal si no se reportaban de inmediato con el jefe.

Captura: Twitter.

Y desde luego el enemigo número 1 en esta crisis fue nuestro querido Mark Zuckerberg, quien nada más mueve los cables sin saber y descompone el orden natural de las cosas.

Captura: Twitter.

Así quedó demostrado una vez más que el verdadero jefe de jefes en el mundo de las redes sociales el Twitter... perdón, X.

Captura: Twitter.

Y como es costumbre no faltan los que no se saben otra que no sea usar a Los Simpsons para los memes de prácticamente cualquier cosa.

Captura: Twitter.

Pero algunos desempolvaron tecnología antigua, como si fueran los mismísimos Indiana Jones de la tech. Arqueólogos virtuales que mandaron zumbidos para ser escuchados.