Mancera pide que expertos revisen nuevos libros de la SEP: “Hay cosas que se deben corregir”

Mancera afirmó que hay inquietudes entorno a los libros de texto.

Miguel Ángel Mancera, senador y aspirante a representar el Frente Amplio por México, hizo un llamado a que expertos revisen los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), tras las críticas por tener contenido erróneo o insuficiente y las acusaciones por parte de los colectivos de padres de familia sobre que algunos temas son inapropiados.

El senador perredista afirmó que hay “muchas inquietudes” entorno a los libros de texto y hay varias cosas que se deben corregir, como los contenidos de matemáticas a los que consideró escasos.

“Hay muchas inquietudes y muchos puntos en donde no se está de acuerdo con estos libros de texto. Hay cosas que se tienen que corregir, yo no tengo duda, ayer estaba revisando, por ejemplo, la parte de matemáticas; me parece que es muy escasa. Yo creo que hay que hacer una revisión con expertos y expertas. Yo creo que sí se debe de revisar”, dijo en una entrevista con medios.

Destacó que “ve difícil” que un juez suspenda la distribución de los libros, ya que la educación de los menores de edad es un tema de interés público.

“Yo veo que es de interés público, veo difícil que algún juez pueda otorgar una suspensión porque la educación y obviamente el que los niños y niñas estén en sus escuelas es un tema de interés público y es uno de los requisitos que exige la Ley de Amparo para poder otorgar una suspensión que no se afecte el interés público”, comentó.

Sin embargo, dijo que “es importante” que se solicite la comparecencia de la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, así como de quienes estuvieron involucrados en la elaboración de los libro, para que den una explicación.

“Yo creo que se tiene que hacer un trabajo de insistencia, esto que se llame y que comparezca no solamente la persona titular, sino que obviamente comparezcan, quienes estuvieron involucrados en esta elaboración. Yo creo es importante.

“Yo creo que vale la pena que se explique, que se explique y que haya expertos y expertas que puedan opinar, sin duda alguna”, resaltó.

En las últimas semanas, colectivos de padres de familia e investigadores educativos han promovido amparos para suspender la distribución de los nuevos libros del texto, tras acusar que se elaboraron sin cumplir con el protocolo correspondiente.

En peticiones publicadas en las plataformas Actívate y Change.org, la Unión Nacional de Padres de Familia y el Frente Nacional por la Familia denunciaron que los libros se elaboraron sin la realización de pruebas piloto, además de que contenidos como los temas de sexualidad y género son inapropiados, mientras que otros más de ciencias y matemáticas tienen deficiencias.