Enrique de la Madrid confió en alcanzar las 150 mil firmas: cuántos días le restan

El exsecretario de Turismo habló sobre el papel de Xóchitl Gálvez en el proceso (Cuartoscuro)

El aspirante a representante del Frente Amplio por México, Enrique de la Madrid Cordero, confió en alcanzar las 150 mil firmas que solicitó la organización de oposición para pasar a la tercera fase del proceso interno rumbo a las elecciones presidenciales del próximo año.

Fue durante una entrevista que el simpatizante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) recalcó que él se encuentra trabajando para lograr el objetivo que se planteó y que debe de cumplir según la convocatoria, pues señaló que la recolección de firmas no es el fin, sino el camino para que convivan con la ciudadanía de todo el país.

“El procedimiento también estaba hecho para incentivarnos a salir a los estados, las firmas no son el medio, sólo son el requisito para pasar a la siguiente etapa”

El exsecretario de Turismo se registró para representar al Frente Amplio por México (Twitter/@PRI_Nacional)

Aunque puede conocer cuántas firmas tiene hasta el 1° de agosto, el extitular de la Secretaría de Turismo (Sectur) no quiso develar, pese a la pregunta de la periodista Azucena Uresti, la cantidad de apoyos con los que cuenta a días de que concluya la segunda fase del proceso.

“No te voy a decir porque si no ya imagínate (...) si les digo que ya las alcancé no van a venir a ningún evento”

En tanto, en cuanto a las dudas que ha generado el método en personajes como el exsenador Jorge Luis Preciado, quien asegura haber alcanzado la cifra solicitada, pero sin reconocimiento de la plataforma; el priista dijo que tiene confianza en el método.

“Voy a pasar a la siguiente ronda y con la emoción de transmitir que un mejor México es posible (...) yo confío en el método, cada uno de los aspirantes tenemos una clave para conocer cuánto hemos crecido. Sé a dónde voy y sé que voy a llegar”, refirió.

Finalmente dejó en claro que no se va a bajar de la contienda, aunque reconoció que ha sido un paso complicado, pero señaló que la popularidad en redes sociales no siempre se refleja en el apoyo que pueden obtener la de ciudadanía.

¿Cuántos días le restan a los aspirantes para recolectar las firmas?

12 aspirantes a la candidatura fueron seleccionados (Cuartoscuro)

El 10 de julio inició la segunda parte del proceso de la oposición, en el cual pasaron a la siguiente ronda 13 de las 33 solicitudes de registro que recibieron; sin embargo, días después, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Gabriel Quadri de la Torre, se bajó la contienda, por lo que solo quedaron 12 participantes.

Entonces del 12 de julio al 8 de agosto los seleccionados tendrán la responsabilidad de juntar 150 mil firmas, por lo que sólo quedan siete días para que cumplan con el requisito. Hasta el momento, sólo la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz, dio a conocer que ya tiene las rúbricas solicitadas.

“Les tengo una gran noticia: ¡Ya superamos el mínimo de firmas que necesitábamos! ¡Llevamos 220 mil! (...) es importante sumar a amigos y familiares, entre más seamos, mejor”, fue parte del mensaje que compartió mediante sus redes sociales.

Por su parte, De la Madrid Cordero no fue el único que se negó a dar a conocer si ya alcanzó el límite establecido, quien tomó una postura similar fue el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, al argumentar que no podía dar a conocer la cifra oficial hasta este martes.

“Las firmas no serán un problema, vamos a ir a la siguiente etapa. El Comité Técnico, que es el que rige el proceso en esta etapa, nos ha pedido que no demos información sobre el número de firmas y que no lo hagamos sobre todo por quienes van muy bajo o no han llegado a la meta”, respondió.