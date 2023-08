Cynthia Rodríguez compartió cuándo nacerá su bebé y dio detalles del bautizo

La cantante está a punto de dar a luz a su primogénito junto a Carlos Rivera (Foto: Instagram)

A pocos días de convertirse en mamá, la cantante y conductora Cynthia Rodríguez se encuentra emocionada y ahora compartió más detalles de lo que será el nacimiento y el posterior bautismo de su hijo primogénito, a quien procreó con Carlos Rivera y quien llevará por nombre León.

Fue hace poco más de un año cuando la ex conductora de Venga la alegría y el intérprete de Recuérdame se casaron durante un viaje a Europa, en España, pero ahora falta muy poco para que se conviertan en padres, suceso que los tiene muy felices según lo han declarado recientemente.

Luego de que la también egresada del reality show La Acadcemia revelara a Pati Chapoy la razón por la que ambos cantantes decidieron que lo más conveniente sería una fecundación in vitro, ahora la intrérprete dijo cuándo será el día aproximado en que se convierta en madre tras más de una década de relación sentimental con el tlaxcalteca.

A un par de semanas para que por fin nazca León, la conductora reveló al programa Ventaneando que bautizarán a su primogénito antes de que éste cumpla un año de edad, y que tanto la ceremonia religiosa como la fiesta para celebrar el primer sacramento del pequeño se realizarán en Huamantla, Tlaxcala, ciudad natal del padre del bebé.

El cantante le cantó a su esposa y futura madre de su hijo en Acapulco Credito:tiktok@cr_creando_suenos

“Sí (será en Huamantla), el próximo año. Yo creo que estamos hablando entre enero o febrero. Queremos que todavía esté chiquito, pero sí, tenemos que hacer festón”, aseguró Cynthia sobre sus planes para el inicio de 2024.

A pesar de que la esposa de Carlos Rivera desea que el parto se lleve a cabo de manera natural, la famosa está consciente de que las circunstancias pueden cambiar de un momento a otro, por lo que está dispuesta a cambiar de planes para el alumbramiento.

“Me estoy preparando para el parto natural, pero también sé que, por más preparación que tengas, al final el que decide es el bebé y todo puede pasar”, expresó en el programa de espectáculos de TV Azteca.

La futura mamá reveló también que la habitación del recién nacido ya está casi lista, aunque faltan algunos detalles dado que la casa familiar aún se encuentra en trabajos de remodelación y decoración.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez sostienen una relación desde hace al rededor de diez años (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

“Ya está (lista) la habitación de León pero, aquí entre nos, tenemos nuestra casa (en remodelación), pero afortunadamente teníamos un departamento que estaba en venta que no se ha vendido, y por algo pasan las cosas. Dijimos ‘Hagamos la habitación de León’; la habitación creo que es lo que ya está listo de la casa, pero dentro de esto fue de ‘y si aprovechamos’”, contó la famosa.

En la charla televisiva, Cynthia elogió las cualidades de su esposo, más allá del canto. “Tengo un esposo que es maravilloso, pero es que además podría haber sido un arquitecto, nada más porque no le da la vida (…) entonces la casa está todavía en remodelación”.

Recientemente la famosa celebró un "blessingway" junto a sus amigas (Instagram/@lauragii)

Por otra parte, Cynthia reveló en una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales cuándo será el día aproximado del nacimiento de León.

“Ya tenemos lista la maleta de Leoncito, también la mía; ya me estoy quedando con mis papás porque no me puedo quedar sola. Además, me enteré, gracias a ustedes, que el bebé salga vestido de amarillo es de buena suerte y ya le conseguí un trajecito”, dijo la futura mamá que espera que su hijo nazca a más tardar el próximo 15 de agosto de 2023.

“Antes del 15 de agosto… Qué día dicen, a ver quién le atina”, expresó la también actriz en un video, invitando a sus seguidores a compartir sus pronósticos al respecto. “No tengo fecha programada estoy esperando que él decida el día”.