“Ahora qué me van a criticar”: Karely Ruiz anunció que se inscribió a la preparatoria y a clases de baile

Karely Ruiz antes de saltar a la fama se encontraba estudiando enfermería.

“Nunca se es demasiado viejo para el aprendizaje”, es una de las famosas frases en la humanidad para aquellas personas sin importar la edad buscan superarse; muestra de ello, es Karely Ruiz, quien a través de las redes sociales reveló que volverá a la preparatoria, además de que se apuntó a clases de baile.

En un video publicado en su cuenta oficial de Tiktok, la modelo de OnlyFans, informó este lunes 31 de julio que se habría inscrito a la escuela para seguir con sus estudios.

Además, reveló que no sabe bailar y harta que sus detractores le digan que se ve tiesa al mover el bote, se inscribió a clases de baile para verse más per##.

Ni modo soporten

"Ahora qué me van a criticar", dijo la influencer a sus detractores al anunciar que se inscribió a una universidad y a clases de baile. Credito:TikTok@karelyruizmxxx

“Estoy muy feliz porque ya entré a la escuela y ahorita voy a mis clases de baile en tacones. La verdad ya me cansé que me digan que estoy bien tiesa y entonces me metí a esas clases para verme bien perr...”, dijo.

“¿Ahora qué van a criticar? Ya entré a la escuela, ya voy a saber bailar, ¿ahora qué? ¿Qué enseño el cul...? Sí, y ni modo, soporten. Ya me vi bien perr... bailando en tacones. Estoy encantada”, finalizó.

Sus fieles seguidores le aplaudieron al querer superarse día con día, a pesar de que el dinero no le hace falta, ya que es una de las modelos mexicanas que más gana a través de la plataforma de OnlyFans.

Y es que la regiomontana es una de las modelos mexicanas que más dólares generan en la aplicación de contenido para adultos, al percibir cerca de 160 mil dólares (cerca de 3.2 millones de pesos) mensuales.

Fans tristes al perder acceso a las atrevidas fotos de Karely Ruiz en Instagram (@karelyruizmonly)

Karely Ruiz se encuentra en la tercera posición de las mexicanas que más dinero gana al año en la plataforma OnlyFans, sólo detrás de Celia Lora y Yanet García

No obstante, antes de saltar a la fama, Karely Ruiz cursó la carrera de Enfermería, con la que pensaba ganarse la vida para ayudar a su familia.

Sin embargo, en entrevista en el podcast del influencer Gusgri, la regiomontana reveló que dejó los estudios para dedicarse de lleno a las sesiones de fotos, videos, y la promoción de su contenido digital.

“Era muy inteligente en la carrera. Nunca faltaba, tenía beca, 10 en todo, menos en inglés, que ahí si le batallé”, comentó.