“Ah no sabía”: Nacho Ambriz le explica a reportero que Toluca tiene más altura que Colorado

La altitud no será un problema para Toluca en su enfrentamiento contra el Colorado Rapids en la Leagues Cup (Toluca FC)

Toluca se encuentra a un paso de asegurar su boleto a los Dieciseisavos de final de la Leagues Cup después de una emocionante victoria en su primer juego contra el Nashville SC.

Ahora, los Diablos Rojos se preparan para enfrentar al Colorado Rapids en el Dick’s Sporting Goods Park de Denver, donde buscarán consolidar su pase a la siguiente fase del torneo.

En la conferencia de prensa previa al encuentro, el entrenador Ignacio Ambriz y el jugador Jesús Angulo atendieron a los medios de comunicación.

Sin embargo, un momento inusual ocurrió cuando un periodista local de Denver preguntó si la altitud de la ciudad podría afectar al equipo mexicano, ya que suele perjudicar a los equipos de la Liga MX.

Sorprendentemente, Ignacio Ambriz respondió que no veía problema alguno, porque la altitud de Toluca es aún mayor que la de Denver. La respuesta del periodista generó asombro y se volvió viral: “¡Ah, esa no me la sabía!”.

Cabe destacar que la ciudad de Denver se encuentra a unos mil 609 metros sobre el nivel del mar, mientras que Toluca se sitúa a aproximadamente 2 mil 680 metros, convirtiéndola en la ciudad más alta de México. Por lo tanto, la altitud del estadio del Colorado Rapids no sería un inconveniente para el equipo mexicano, que buscará seguir avanzando en la competencia y hacer historia en la Leagues Cup.

Nacho Ambriz advierte: Defenderemos al fútbol mexicano en la Leagues Cup

Deportivo Toluca se prepara para enfrentar a Sporting Kansas City en la ronda de dieciseisavos de final de la Leagues Cup, luego de su victoria ante el Colorado Rapids.

El técnico Nacho Ambriz advierte que defenderán al fútbol mexicano y buscarán demostrar que son favoritos en la cancha.

“Estamos defendiendo al futbol mexicano, creo que también a la institución. Al club le venía bien tener este tipo de roce internacional. Tenemos que demostrar que somos favoritos en la cancha”, explicó.

Ignacio Ambriz y Toluca enfrentan al Colorado Rapids en busca del pase a la siguiente fase de la Leagues Cup (Toluca FC)

“Toca estudiar bien a Kansas, juega bien al futbol. Nuestra fortaleza ha sido la intensidad tras la pérdida del balón, la movilidad, la movilidad, la posesión de la pelota y partido a partido tendremos que ir mejorando”, finalizó.

El duelo promete ser un reto para el equipo mexicano, pero están determinados a mostrar su fortaleza en el campo y avanzar hacia los octavos de final. El encuentro está programado para el viernes 4 de agosto en el Sporting Park.