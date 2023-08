Paola Durante le responde a Paul Stanley tras especulaciones por el homicidio de su padre: “Salí inocente”

Paola Durante le responde a Paul Stanley tras especulaciones por el homicidio de su padre: “Yo salí inocente” (Foto: Instagram/@paulstanley/@televisa)

Rumbo a la gran final de La Casa de los Famosos México y luego de que más de una estrella ya esté levantando la mano para ingresar a una segunda temporada, Paola Durante se suma a Lupillo Rivera en ser otra de las candidatas que no logró quedar en el corte final de la primera temporada, pero a diferencia del cantante de regional mexicano esto habría sido por intereses personales de un habitante.

Así lo dejó entrever en una reciente entrevista que concedió al programa de espectáculos de TV Azteca conducido por Pati Chapoy, Venteando, donde sin dudarlo mencionó el nombre de Paul Stanley. Cabe resaltar que la modelo se convirtió en una de las edecanes de Pácatelas en 1999, el programa de entretenimiento que lideraba Paco Stanley, padre del ex habitante.

(Instagram/@paulstanleyd)

“Yo hablé con la gente de Televisa y les dije: ‘A ver, ¿no me llamaron porque entró Paul?´ y ellos me contestaron por parte de la producción ´No, no, no, no tiene nada que ver´”, aseguró que le contestaron en la televisora de San Ángel, aunque de momento la empresa no ha confirmado o desmentido dicha información.

Paola Durante asegura que pudo ser un buen “prospecto” para LCDLFM

Durante la misma charla, la ex edecán detalló cómo fue que la producción de La Casa de los Famosos México la buscaron, externaron que se le aseguró incluso que ella era una buena opinión para dar momentos de gran contenido en el reality show de Televisa, algo que no pasó y que ahora le hace preguntarse a sus fans si podría llegar a ocurrir en una temporada dos.

Varias mujeres señalaron a Paco Stanley (Archivo)

“Pero pues a mí ya me habían dicho... oye, me buscaron mucho, me dijeron: ´Oye, ándale, podrías ser muy buen prospecto´, que estoy segura que sí hubiera dado mucha batalla”, agregó.

Paola Durante mando un contundente mensaje a Paul Stanley tras el asesinato de su padre

Después de que el conductor de Hoy externó en más de una ocasión dentro y fuera de La Casa de los Famosos México que todos los sospechosos; incluida ella, Mario Bezares y Erasmo Pérez Garnica, “el Cholo”, habían salido de la cárcel sin que se esclareciera por completo si habían sido culpables o no, ahora es ella quien le responde al presentador.

Bezares aseguró a la familia de Paco que él no tuvo qué ver en la tragedia (Foto: Instagram)

“El siempre ha dicho que salimos ´bajo duda´, yo no, eso sí se lo quiero aclarar a Paul, yo nunca salí ´bajo duda´, yo salí inocente (...) quiero que él dejé de decir eso, porque yo nunca lo he atacado, al contrario, yo lo admiro”, finalizó.