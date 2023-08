Maribel Guardia hace llorar a Galilea Montijo al hablar sobre la muerte de Julián Figueroa: “Hay que maquillar el dolor”

Julián Figueroa murió el 09 de abril de este 2023 a los 27 años de edad. (Programa Hoy)

Maribel Guardia asistió como invitada especial al programa Hoy este martes 01 de agosto para cubrir Andrea Legarreta, quien se encuentra de luto por el lamentable fallecimiento de su madre, la señora Isabel Martínez. Fue durante su estancia en el matutino de Televisa donde habló por primera vez en un programa en vivo sobre la ausencia de su único hijo, Julián Figueroa, a casi cuatro meses de su muerte.

“Tengo mucha fuerza. Tengo todavía las cenizas de mi hijo en la casa, hay gente que dirá ‘No, pues ya que se lleve al hijo’, no. Yo cada vez que llego le prendo una velita, rezo y siento una luz, una paz tan grande, una energía tan bonita en la casa que por mucho tiempo lo voy a tener ahí hasta que algún día decida que nos pongan juntos en algún lugar”, dijo.

Las conmovedoras palabras de la intérprete costarricense tocaron el corazón de los conductores, pues todos han enfrentado la pérdida de alguno de sus padres padres y tienen hijos. Mientras Maribel Guardia abría su corazón, Galilea Montijo rompió en llanto y aunque trató de cubrir su rostro para que las cámaras no la captaran con lágrimas recorriendo sus mejillas, no pudo ocultar sus sentimientos.

Una vez más, Maribel Guardia mostró su fortaleza. (Hoy)

“Yo le doy gracias a Dios por ese hijo maravilloso que me dio, la bendición de ser madre, no me arrepiento para nada. Le tenemos mucho miedo a la muerte, pero es lo único seguro que tenemos en la vida y lo que podemos aprender de esto es a vivir haciéndole honor a Dios, sin la fortaleza de Dios no se puede y con el recuerdo en el alma de mi hijo”, continuó Maribel.

Pese al inmenso dolor que embarga en su corazón, la protagonista de Una familia con suerte recordó a Julián Figueroa con una gran sonrisa en su rostro, siempre mostrando su fortaleza.

“No tengo nada que reclamarle a Dios, al contrario, le doy las gracias todos los días. Yo me quejaba de tonterías y ahora digo: ‘Yo no me vuelvo a quejar de tonterías’ y hay cosas que sí hay que quejarse. Yo le di gracias a Dios y a la Virgen”, agregó.

La actriz aseguró que tras la pérdida de su hijo comenzó a ver arcoíris a su alrededor. (Hoy)

La actriz confesó que los últimos cuatro meses de su vida han sido muy dolorosos por la pérdida de su hijo, pero ha aprendido a salir adelante tanto por ella misma como por su familia.

“Yo conozco a muchas mamás que se han muerto después de que han enterrado a un hijo, tengo amigas y yo no me voy a morir, no por eso, me voy a morir el día que Dios decida que me muera y Julián va a estar esperándome ahí; va a ser un fiestón”, comentó Maribel entre lágrimas.

“Hay que maquillar el dolor. Tienes que levantarte porque te puedes quedar tirada revolcándote en el dolor, pero te tienes que parar, bañarte, salir a la calle y continuar una vida”, agregó.

La actriz reconoció que no quería asistir a ningún programa, pero accedió estar en el matutino de Televisa por empatía con Andrea y el apoyo que le han dado a través de los años. (Programa Hoy)

Al final, los conductores del matutino se unieron en un cálido abrazo con Maribel Guardia y le externaron su apoyo incondicional al tiempo en que reconocieron su fortaleza.