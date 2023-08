Estas fueron las publicaciones de Xóchitl Gálvez que el INE ordenó eliminar

Foto: Cuartoscuro

La aspirante a la candidatura presidencial de la oposición, Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, fue ordenada por el Instituto Nacional Electoral (INE) para eliminar dos publicaciones de su cuenta de Twitter por hacer alusión a sus aspiraciones rumbo a las elecciones del 2024.

Te puede interesar: Xóchitl Gálvez y Santiago Creel no tendrán que renunciar a sus cargos para continuar con sus giras rumbo a 2024: INE

Fue precisamente en esta red, en donde la también senadora del Partido Acción Nacional (PAN) indicó que acataría las medidas emitidas por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE sobre sus publicaciones, luego de que el órgano electoral denunciará que algunos de los aspirantes del Frente Amplio por México hicieran alusión a la contienda federal antes del tiempo programado para esto.

Las autoridades electorales ordenaron a Xóchitl Gálvez, Santiago Creel, Beatriz Paredes y Jorge Luis Preciado a bajar los contenidos señalados a la media noche de este 1 de agosto, con el fin de garantizar el cumplimiento de la queja presentada.

Te puede interesar: AMLO impugnó orden del INE: considera censura no poder hablar de Xóchitl Gálvez

“¡Aviso a la comunidad! Cumpliendo con las disposiciones del INE México, hoy a la media noche serán eliminadas estas publicaciones. " sostuvo la panista adjuntando las dos publicaciones señaladas por las autoridades.

La senadora del PAN dio a conocer por qué denunció al presidente (Cuartoscuro)

Cabe destacar que estas quejas fueron impuestas por los partidos del oficialismo, los cuales denunciaron que los opositores, en calidad aún de funcionarios públicos, hacen alusión a sus aspiraciones en lo individual y no de la alianza como tal.

Las publicaciones Xóchitl Gálvez

De acuerdo con las medidas del INE, las publicaciones que tendrán que ser eliminadas son dos videos publicados el 27 de junio, y 3 de julio, respectivamente. En ellos, la senadora del blanquiazul habla de sus aspiraciones para buscar la presidencia de México en la próxima contienda, sin hacer mención de su alianza que la pudiera respaldar.

Te puede interesar: Xóchitl Gálvez desdeña llamado a serenidad de AMLO tras advertencia de periodistas sobre un posible atentado en su contra

En el primer material, Gálvez Ruiz se presentó en frente de Palacio Nacional, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se negará a recibirla en el recinto para discutir y debatir. Este sería uno de sus primeros anuncios para reafirmar sus deseos para buscar la candidatura presidencial.

(Twitter)

“Al cerrarse la puerta miles y miles de mexicanos me abrieron la suya. Entendí un poderoso mensaje, que las puertas de Palacio Nacional solo se abren de adentro hacía afuera, por eso vamos a abrir esa puerta para millones de mexicanos y mexicanas. Desde aquí les digo, ¡voy a ser la próxima presidenta de México!”, destacó la senadora.

En el segundo video, Xóchitl Gálvez mandó un contundente mensaje al presidente Andrés Manuel, a quien habría señalado como “un machista”, luego de algunas críticas y señalamientos del mandatario. Aunado a esto, aseguró que obtendrá la victoria en las próximas elecciones.

“En mi vida nadie me ha regalado nada, y de usted solo quiero una cosa, que me respete. Usted me va a entregar la banda presidencial y yo se la voy a recibir con una amplia sonrisa”, resaltó.

Las medidas que dictó el INE contra el Frente Amplio por México seguirán, según el TEPJF (Cuartoscuro)

Desde comenzaron los procesos de selección, los partidos del oficialismo y de la oposición han incursionado en distintos actos de denuncias ante las autoridades electorales, no obstante, ha sido el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el cual ha en los últimos días ha apelado por las sanciones a los funcionarios del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Esto debido a que los integrantes morenistas han señalado que algunos aspirantes del Frente Amplio siguen en sus cargos públicos y al mismo tiempo se han incursionado en el proceso, sobre todo por supuestamente usar recursos públicos designados por su cargo.