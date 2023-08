Anna Ferro respondió a Ingrid Coronado y amigos sobre maltrato a Del Solar

Anna Ferro, acompañada de su suegra, se defendió de las acusaciones en su contra por la herencia de su esposo y el supuesto maltrato hacia él (Instagram/@annaferro8/@ingridcoronadomx)

Anna Ferro ha sido acusada de haber maltratado a Fernando del Solar durante sus últimas semanas de vida, inclusive de haberlo abandonado cuando su salud decayó. Quien inició las acusaciones fueron los amigos del presentador, quienes, además, revelaron que la viuda no les permitió entrar al funeral; también Ingrid mencionó que sus hijos le contaron que vieron actitudes “desagradables”.

A partir de esto, Anna se defendió durante un evento que reconoció la carrera de su fallecido esposo; aseguró que ella siempre acompañó a su esposo, incluso dijo que el actuar de los amigos de Fernando fue “lo más bajo”.

“Es lo más bajo que la gente ha podido decir, que han podido replicar, porque tanto es responsable quien lo dijo como el que lo replicó. La niego rotundamente, ¿cómo crees?, ¿en qué momento?, ¿entonces como para qué Fer organizó la boda?”

La viuda aseguró que es lo más bajo que han caído las personas que rodeaban a Fernando, pero pronto la realidad saldrá a la luz (Instagram/@fernandodelsolar)

La instructora de yoga recibió el apoyo de la mamá de Fernando, quien aseguró que conoce a todos los involucrados en las acusaciones y que tienen que ver con su hijo. Para ella, es evidente que si se supiera la verdad, no acusaría a su nuera de haber maltratado o abandonado a su hijo.

Asimismo, Anna mencionó que ella ya no quiere hablar solamente del testamento de su esposo, pues es la única forma en que están recordando al argentino. Por la misma razón, aseguró que Fernando, por el tipo de persona que fue, nunca habría dejado desamparados a sus hijos, como señaló Ingrid Coronado.

En cuanto al departamento en el que actualmente vive, que es propiedad de Ingrid, dijo que está tranquila y también ella espera que lleguen a un acuerdo, pero volvió a negar que la presentadora se haya comunicado con ella para poder arreglar sus diferencias.

Ingrid espera poder llegar a un acuerdo con Anna antes de demandarla por estar en su propiedad sin pagar la renta (Instagram/@Annaferro8)

“Eso no es cierto, y tampoco voy a sacar mi teléfono para enseñarles todos los mensajes porque se me hace una forma baja de estar haciendo las cosas”, dijo, haciendo referencia al momento en que Coronado mostró que la había bloqueado.

Aunado a esto, aseguró que ella no tiene por qué pagar la renta del departamento en el que vive porque ha sido el lugar donde ha vivido desde antes de que su esposo muriera. No explicó el porqué no pagará renta porque, según dijo, es un tema legal en curso.

“Yo no estoy entendiendo, es llegar a un acuerdo o es el desalojo, yo también tengo derechos. Yo no tengo por qué pagar una renta cuando yo estaba viviendo ahí con mi esposo, yo no llegué y aterricé como cualquier otra persona. No puedo decir más porque son temas legales”

Coronado ha mencionado que Ferro la bloqueó antes de poder hablar con ella y sus abogados le aseguraron que se comunicarían con ella para seguir el tema del departamento (Instagram/@ingridcoronadomx)

Para cerrar el tema, la instructora de yoga recalcó que tiene una hija de 13 años que no se merece el odio que ha recibido desde la muerte de Fernando del Solar, así como también le ha sucedido a familiares y la mamá del fallecido presentador.

“Ustedes no saben todo lo que hemos pasado en cuestión de agresiones, en cuestión externa, y una niña de 13 años que no se lo merece”, declaró ante la prensa.

¿Qué dijeron los amigos de Fernando del Solar?

El día en que se cumplió un año de la muerte de Fernando del Solar, algunos de sus amigos comentaron que Anna no los dejó pasar al funeral y por eso habían organizado ellos su propia misa en homenaje al argentino.

Polémica en torno a la vida personal de Fernando del Solar Crédito: Imagen TV

También mencionaron que Ferro se había desentendido de Del Solar en sus últimos días y ellos lo acompañaron hasta el momento en que murió.

Estas acusaciones fueron respaldadas por María de los Ángeles, la señora que trabajó con Fernando desde años atrás. Ella aseguró que fue testigo de cómo la viuda supuestamente maltrataba al conductor.