AMLO se niega a hablar sobre ‘corcholatas’ en La Mañanera: “Me están infraccionando mucho”

AMLO le pidió a los periodistas que ya no le pregunten sobre las 'corcholatas' de Morena. | Gobierno federal

El presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a contestar un cuestionamiento entorno a los gastos de las ‘corcholatas’ de Morena, sobre los recorridos que realizan por el país como parte del proceso interno del partido rumbo a las elecciones del 2024, pues indicó que las autoridades electorales lo están “infraccionando mucho”.

Durante su conferencia mañanera, el mandatario reprochó que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le hayan prohibido hablar sobre temas ligados a los comicios presidenciales y los aspirantes tanto de Morena como de la oposición.

“No, no me corresponde a mí, eso es del INE y del Tribunal Electoral, que yo no sé si por mencionarlos me vaya a ir mal, ya no los quiero tocar con nada porque me están infraccionando mucho, ya no quieren que yo hable nada”, dijo en Palacio Nacional.

Por ello, López Obrador incluso le pidió a los periodistas que ya no le pregunten sobre el tema para evitar que lo sancionen.

“Ya no me estén preguntando ustedes de esas cosas, porque ustedes me preguntan y o soy el que... no lo digo yo, pero me la cargan a mí”, afirmó.

No obstante, el presidente aclaró que seguirá hablando sobre corrupción, aunque las autoridades lo “cepillen” por ello.

“Ya no, nada, nada, nada, no hablemos, de corrupción si, aunque me cepillen, pero si no me preguntan mejor”, insistió.

En los últimos días, el INE le ha ordenado al gobierno federal eliminar de YouTube los videos de las conferencias mañaneras en las que el presidente ha mostrado encuestas ha favor de los aspirantes presidenciales de Morena y en las que haya atacado o mencionado a Xóchitl Gálvez, senadora panista y aspirante a representar el Frente Amplio por México, del la alianza del PRI, PAN y PRD.