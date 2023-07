“Xochibaile”: el nuevo trend de Gálvez Ruiz

Xóchitl Gálvez bailó en redes (captura/Twitter)

A casi un año de que se lleven a cabo las elecciones del 2024, los perfiles presidenciales de ambos bandos políticos han incursionado en distintas prácticas para llegar a diferentes audiencias, sobre todo en redes sociales.

Te puede interesar: Xóchitl Gálvez y Santiago Creel no tendrán que renunciar a sus cargos para continuar con sus giras rumbo a 2024: INE

Recientemente la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez Ruiz, ha incursionado en estas estrategias, pues presumió sus mejores pasos de baile para crear un trend en las redes. En el video compartido, se observa a dos niñas junto a la legisladora, quienes brincan y bailan para seguir el ritmo.

El material, grabado en la plataforma Tik Tok, fue acompañado de una invitación de la aspirante para que más personas emitieran sus actos y apoyen sus causas rumbo a la contienda presidencial del próximo año. Cabe mencionar que también recordó el apodo que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le concedió, luego de que le fuera prohibido hablar de ella en sus conferencias diarias.

Te puede interesar: AMLO impugnó orden del INE: considera censura no poder hablar de Xóchitl Gálvez

“¡Ya andamos haciendo casting para el Xochilbaile oficial! Denise Romero ya anda con todo. ¿Qué proponen ustedes? Los leo. P.D, No olviden incluir la X”, destacó la panista.

(Twitter)

Luego de que la famosa plataforma de Twitter cambiará de nombre a “X”, la aspirante a la candidatura presidencial ha usado esto a su favor, pues ha publicado varias fotos relacionadas. No obstante, estas han sido tanto criticadas como aplaudidas entre sus seguidores y más.

Marcelo Ebrard “el favorito de las redes”

Pocos días antes de que la senadora de la oposición sacara su “baile”, el aspirante a la coordinación de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard Causaubón, se volvió viral cuando trató de seguir los pasos de Caballo del Rodeo, en una de sus asambleas informativas en el Estado de México.

Te puede interesar: De la Madrid destacó el fenómeno Xóchitl Gálvez frente a las “aburridas corcholatas”

El pasado 24 de julio el ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se presentó en el municipio de Naucalpan, en donde bailó al ritmo del regional con los presentes. Este hecho causó simpatía en redes sociales por sus pasos no coordinados. Cabe destacar que esta no ha sido la primera vez que el aspirante morenista se suma al ritmo de la música, quien ha sido recibido por varios locales hasta con batucada.

El extitular de la SRE habló sobre el avance del país con la 4T (Cuartoscuro)

Incluso, en el estado de Nuevo León, el morenista fue el protagonista de un corrido, el cual fue compuesto por Abel Perales del Río y algunos compañeros musicales. Fue compartido por el propio ex secretario, quien agradeció la iniciativa.

“Gracias a Jorge Ruiz Velasco y su esposa Martha por la excelente carne asada en la Unión Ganadera Regional de Nuevo León. Hablamos del futuro desarrollo del campo”, destacó el ex chanciller en redes sociales.

El corrido destacaba la travesía política de Ebrard, sobre todo en esta nueva etapa, en donde se enfrenta con más de seis aspirantes de Morena y de los partidos aliados.

“Hay cuatro aspirantes, todos son muy buenos, pero saldremos victoriosos”, narra la canción.

Con sombrero y con algunos problemas de coordinación, el morensita bailó un popular éxito de las fiestas mexicanas. (Crédito: Twitter)

Cabe mencionar que el ex secretario de la SRE habría sido señalado como el político más seguidos en redes sociales, sobre todo en la plataforma de TikTok, en donde cuenta con más de un millón de seguidores, superando a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y al propio presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).