Películas para ver esta noche en HBO Max México

El avance de la tecnología del nuevo milenio, sumado a la pandemia de coronavirus que azotó a nivel internacional, orilló a los ciudadanos a buscar nuevas formas de disfrutar del cine desde la comodidad del hogar.

A raíz de ello, han nacido diversas plataformas de streaming, como es el caso de HBO Max, que ha logrado sacar provecho con su amplio catálogo de producciones y se ha posicionado en el gusto de los usuarios.

De ese catálogo destacan estas 10 películas, que han ganado fama y se han convertido en el tema de conversación en los últimos días.

Aquí el listado de las más vistas de HBO Max México:

1. After the Bite

Los residentes locales y los miles de veraneantes que acuden cada verano a Cape Cod empiezan a lidiar con esta nueva y alarmante realidad de los tiburones, mientras la ciencia sigue investigando. (FILMAFFINITY)

2. Bumblebee

Sexta entrega de la saga 'Transformers', esta vez centrada en el "hermano pequeño" de los Autobots, Bumblebee. Tratando de escapar, en el año 1987, Bumblebee encuentra refugio en un depósito de chatarra en una pequeña ciudad en la costa Californiana. Charlie (Hailee Steinfeld), a punto de cumplir 18 años y tratando de encontrar su lugar en el mundo, descubre a Bumblebee, dañado durante una batalla y descompuesto. Cuando Charlie lo revive, aprende rápidamente que éste no es un VW amarillo ordinario.

3. Belleza (Wunderschön)

Después de dos embarazos, Sonja lucha con la sensación de su cuerpo y la relación con su esposo Milan. Frauke, poco antes de cumplir 60 años, comparte este destino y se siente casi invisible para su marido. Su hija Julie está trabajando en su carrera como modelo, pero se descubre una falla en su cuerpo una y otra vez

4. Los viajes de Gulliver

Gulliver (Kerwin Mathews) es un intrépido doctor que se embarca en busca de fama y fortuna hacia las míticas Indias Orientales, pero que en su lugar se encuentra con aventuras, amor y múltiples peligros en Brobdingnag, el país de los gigantes y Lilliput, el país de los enanos. Adaptación cinematográfica del clásico de la literatura "Los viajes de Gulliver", de Jonathan Swift.

5. La bestia

El Doctor Nate Samuels, que se ha quedado viudo recientemente, regresa a Sudáfrica, lugar en el que conoció a su mujer, para visitar una reserva de animales con sus hijas. Pero lo que empieza siendo un viaje curativo se convierte en una lucha por la supervivencia cuando un león que ha escapado de unos cazadores furtivos empieza a seguirles.

6. La memoria de un asesino

Alex, un asesino a sueldo, descubre que se ha convertido en un objetivo después de que se niega a completar un trabajo para una peligrosa organización criminal. Con el sindicato del crimen y el FBI persiguiéndolo, Alex tiene las habilidades para mantenerse a la vanguardia, excepto por una cosa: está luchando con una pérdida de memoria severa que afecta todos sus movimientos. Alex debe cuestionar cada una de sus acciones y en quién puede confiar en última instancia.

7. Race

Ranvir y Rajiv son medio hermanos que poseen una gran granja de sementales en Sudáfrica. Ranvir es un hombre muy astuto y agresivo, mientras que Rajiv es relajado y un alcohólico crónico. Sophia, la secretaria personal de Ranvir lo adora y lo ama. Ranvir no es consciente de sus sentimientos. Shaina, una modelo de rampa india en Durban, ama a Ranvir, pero a través del giro del destino se casa con su hermano menor Rajiv. Cuando descubre que Rajiv es un alcohólico crónico, su mundo se hace añicos. Ranvir también está preocupado porque ha sacrificado su amor por su hermano menor porque Rajiv había prometido dejar el alcohol para siempre si se casa con Shaina. En un momento débil, Ranvir y Shaina se acercan mucho. Cuando Rajiv comienza a sospechar, se desata el infierno. Se comete un asesinato, se emite un asesinato por contrato. Un detective de lengua afilada RD, sabia en los procedimientos,

8. Ocean's 8

Debbie, hermana exconvicta de Danny Ocean, será la líder de un nuevo equipo de ladrones profesionales. Con la ayuda de su mano derecha planeará robar un valioso collar que está en manos de un malvado galerista.

9. Gravity Falls

Narra las aventuras de los mellizos de 12 años Dipper y Mabel Pines, que ven cómo se desvanecen sus planes para el verano cuando sus padres deciden mandarlos con su tío-abuelo Grunkle Stan, que vive en el corazón de Gravity Falls. Pronto, Dipper y Mabel descubren que en Gravity Falls no todo es lo que parece y confían el uno en el otro y en sus nuevos amigos para descubrir lo que REALMENTE está sucediendo en este extraño lugar..

10. El Superagente 86

Serie de TV de 138 episodios (1965-1970) que parodia las películas de James Bond. El superagente 86 es Maxwell Smart, un chapucero agente secreto que debe cumplir misiones muy peligrosas con la ayuda de su inseparable compañera, la agente 99.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

HBO Max y el mercado del streaming

Desde que surgió, la plataforma de HBO Max se ha convertido en una de las más importantes en la batalla por el streaming. (EFE/Justin Lane)

HBO Max es una cadena de televisión por suscripción surgida en Estados Unidos también conocida como Home Box Office, la cual es propiedad de WarnerMedia, a través de las cuales se pueden encontrar películas y series.

Entre los títulos más destacados de producción propia se encuentran Los Soprano, The Wire, Six Feet Under, Band of Brothers, The Pacific, Sex and the City, True Blood, Curb your enthusiasm y Game of Thrones.

Asimismo, tiene los derechos parciales de películas que han sido producidas por Sony Pictures Entertainment, así como algunas de The Walt Disney Company y Universal Studios.

En Latinoamérica también se puede disfrutar de otros canales como HBO 2, HBO+, HBO Family, HBO Xtreme y Cinemax, entre otros.

HBO fue el primer canal de cable y satélite creado como uno de televisión para realizar una transmisión no terrestre, fue en 1965 cuando el pionero del cable cuando Charles Francis Dolan ganó la franquicia para construir un sistema de cable en Bajo Manhattan.

En lugar de colgar el cable en los postes telefónicos, se optó por poner el cable bajo las calles de Manhattan, dado que la señal podría bloquearse por los grandes edificios y rascacielos que hay en la ciudad.

En diciembre de 2010 el canal contaba con 28.6 millones de suscriptores en Estados Unidos, convirtiéndose en la cadena de televisión por cable más importante de ese país. Luego comenzó su expansión a otros países, entre ellos: Argentina, Bolivia, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, entre otros, para un total de 150 naciones.

