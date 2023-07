‘La Jefa’ de LCDFM se posiciona frente al presunto abuso sexual contra Nicola Porcella; así puso un alto | VIDEO

La producción rompió el silencio el pasado domingo 30 de julio (Fotos: ViX+)

A dos semanas de su gran final, las controversias dentro y fuera de La Casa de los Famosos México no terminan y pintan a estar lejos de hacerlo aún teniendo un ganador. Luego de que el pasado viernes 28 de julio, durante la fiesta temática de cavernícolas, integrantes del Team Infierno presuntamente abusaran sexualmente de Nicola Porcella y hubiera un rotundo silencio sobre lo ocurrido, en la octava gala de eliminación La Jefa se pronunció sobre ello.

Te puede interesar: La Casa de los Famosos: los 4 nominados ya fueron elegidos

Previo a dar comienzo a la Pre Gala que conduce Cecilia Galiano y Mauricio Garza, la voz que guía a los habitantes dentro de la casa más famosa de México les solicitó que todos acudieran a la sala principal para que escucharan un importante mensaje que les tenía. Aunque no mencionó el nombre del modelo originario de Perú, todos sabían de qué situación se trataba e incluso opinaron sobre ello al terminar de ser testigos de la orden de La Jefa.

“Quiero desearles a todos mucha suerte en lo que venga de aquí en adelante, además quiero recordarles que están siendo vistos las 24 horas del día por un público que posiblemente en más de una ocasión se identifique con ustedes, por esta razón cada una de sus palabras y actos reúne un mensaje que se ve y sirve como ejemplo para mucha gente”, indicó.

“Los invito a reflexionar sobre la intensidad de las bromas”: Televisa se posiciona sobre caso Nicola Porcella

‘La Casa de los Famosos México’: Nicola Porcella fue víctima de cruel broma y acusan a Sergio Mayer de agresión y piden su expulsión | Canal 5

Luego de que miles de internautas iniciaran una campaña de reclamo en redes sociales, existieran un aparente silencio e incluso alguno pidieron la inmediata expulsión de Wendy Guevara, Sergio Mayer, Emilio Osorio y Poncho de Nigris del reality show de Televisa, la producción habló sobre ello, aunque no de forma directa o dando nombres de algunos de los implicados, solicitándoles “reflexionar” sobre las coasa que dicen, hacen y generan dentro del hogar.

Te puede interesar: ¿Nepo baby? Nicola acusa que Emilio Osorio está en La casa de los famosos por su papá

“Yo como jefa y anfitriona de esta casa les pido que se traten con respeto y los invito a reflexionar sobre la intensidad de las bromas, juegos y actitudes que tienen entre ustedes, pero siempre en un ambiente de respeto”, expresó La Jefa.

Aunque no mencionó el nombre del modelo peruano, los mismos habitantes hablaron al respecto sobre la intención del comunicado, algo a lo que de forma inmediata Sergio Mayer y Poncho de Nigris confesaron que se les había solicitado medir sus acciones en el confesionario y Nicola Porcella agregó que a él se le preguntó qué había pasado el viernes en la fiesta y si estaba cómodo con lo ocurrido, a lo que dijo estar del todo bien, sin embargo internautas no han estado conformes con las acciones tomadas.

Internautas exigen la expulsión de Sergio Mayer por lo ocurrido (Captura de pantalla/Vix)

“Si la producción les dijo eso no dudo ni un poco que fuera estilo ‘Mira no pasó nada grave pero la gente la esta haciendo de ped*, tú di que estas bien y listo’”. “El cinismo de Sergio Mayer sobre algo tan grave como desnudarlo e incluso jugar a que le iban a meter un cepillo de dientes por el recto o no sé qué cosa quería meterle”. “No creo que Nicola esté bien pero él no lo sabe ni sabrá hasta que sea expulsado o termine el reality show y entonces vea con otros ojos lo que pasó y por qué ahorita debería hacerla de emoción”. “No a normalizar esos juegos y conductas, sigo firme con que ese cerdo de Mayer salga del show a la brevedad”, se puede leer en internet.