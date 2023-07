Galilea Montijo vive incómodo momento por comentario de Sergio Mayer: “Me quedo callada no porque me callen”

Galilea Montijo vive incómodo momento por comentario de Sergio Mayer (Fotos: ViX+)

La octava Gala de Eliminación de La Casa de los Famosos México ha dejado fuertes momentos que han navegado desde la felicidad de los fans e integrantes del Team Infierno por la anhelada eliminación de Jorge Losa hasta peleas e incómodos momentos en vivo como la que se presenció entre Galilea Montijo y Sergio Mayer.

Luego de que se casi se llevara de forma tranquila el posicionamiento de los habitantes salvados y los nominados -ya que Poncho de Nigris y La Barby Juárez si protagonizaron una pelea-, la conductora oficial del reality show de Televisa se percató que nadie se colocó detrás del ex Garibaldi, por lo que luego de hacerlo notar la repuestos del cantante la puso en un incómodo y viral aprieto.

“Sergio, creo que es la primera vez que nadie se posiciona detrás de ti”, mencionó Galilea. Mayer no perdió la oportunidad para responderle y burlarse de la situación: “Efectivamente, es la primera vez porque los que se posicionaron detrás de mí están sentados ahí en el foro”, produciendo un silencio incómodo del que ella se quiso salvar.

Galilea Montijo le responde a Sergio Mayer y respuesta le genera burlas

Tras una pausa en la que la presentadora de Hoy no pudo contestar más que un “Me quedo callada, no porque me callen, sino porque no puedo decir más”, en redes sociales internautas se han burlado de la situación, pues las reglas del programa le impiden a su conductora opinar o interactuar con los habitantes, algo por lo que una vez más la “ha dejado mal parada”.

“Pobre Gali ella solo hace su chamba de conducir pero los demás no la dejan”. “Yo creo que si hubiera andado ped* como la otra vez si rompía la regla y le contestaba al odio y engreído de Sergio Mayer”. “Primero Nicola Porcella con el reto de la ruleta que como dijo, era más un juego que un beneficio para él. Ahora esta respuesta que más que defenderla la dejó mal parada ante los habitantes y el público”. “Mientras que para la gran final alguien más no la calle o la deje en ridículo todo estará bien o no le van a dar la conducción de La Casa de los Famosos México 2″, respondieron fans.

La primera vez que un habitante la dejó en una situación similar fue hace solo un par de días, cuando Nicola Porcella se quejó de un “beneficio” que resultó ser todo menos una ventaja de él sobre el resto de los participantes.