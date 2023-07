Paola Durante no entró a “La Casa de los Famosos” por culpa de Paul Stanley

La famosa edecán podría haber sido integrante de "La Casa de los Famosos" (Instagram @paolapink/@paulstanleyd)

Paola Durante, quien ha estado en boca de todos tras el estreno del documental sobre Paco Stanley, reveló que estuvo a punto de ser parte de La Casa de los Famosos; lamentablemente, la incursión de Paul, hijo de quien fuera el jefe de la edecán hace tantos años, pudo haber frenado su participación.

En un encuentro con los medios de comunicación, la que fuera edecán de los programas de televisión de Paco Stanley reveló que las negociaciones para que entrara al reality show del momento llegaron muy lejos, e incluso confesó a qué equipo le hubiera gustado pertenecer.

Y es que Paola Durante ha sido tendencia en las últimas semanas, esto porque tiene una aparición protagónica en El Show: Crónica de un asesinato, la serie documental de ViX que aborda las implicaciones del asesinato de uno de los cómicos más importantes de la televisión mexicana: Paco Stanley.

En el documental, Paola cuenta todo lo que vivió cuando fue falsamente acusada de haber estado implicada en el terrible atentado en contra del comediante, reviviendo pedazos de su pasado que la marcaron para siempre.

Paola Durante fue acusada de participar en el asesinato de Paco Stanley (Instagram/@paolapink1)

Qué dijo Paola Durante sobre “La Casa de los Famosos” y Paul Stanley

La también conductora de televisión comentó que tiene las sospechas de que fue la participación de Paul, hijo de Paco Stanley, lo que frenó su ingreso al programa de televisión, diciendo:

“Me invitaron para la primera, ya estábamos cerrando todo, que me costaba, yo les decía ‘no, tengo miedo’ y yo creo que como entró Paul pues ya no me hablaron”, afirmó.

Asimismo, dijo que le hubiera encantado haber formado parte de dicho show y que hubiera sido una gran experiencia para su vida artística y profesional: “Que hubiera estado padre, a mí me hubiera gustado entrar con Paul pues para limar asperezas, ¿no?”.

Del mismo modo, Paola Durante aprovechó el momento para defender a Paul Stanley de las críticas y dar su opinión de él, asegurando que te tiene cierto cariño y admiración.

“Porque ha sido un ir y venir, ir y venir, yo al contrario no tengo nada en contra de él, yo lo vi super bien en la casa, lo criticaron mucho y yo lo vi como muy tierno todo lindo. Pues yo lo admiro mucho, pero bueno, no se pudo”, confesó.

También confesó a qué equipo le hubiera gustado pertenecer. Crédito: Youtube/Imagen Entretenimiento

Paola Durante está dispuesta a participar en una próxima edición de “La Casa de los Famosos”

También dijo que estaría encantada de formar parte de las celebridades de la próxima temporada, pues considera que es todo un reto y que se encuentra en un momento de su vida ideal para lanzarse a nuevas aventuras.

“Si me hablaran para la segunda yo creo que sí. Yo creo que a partir de que pasó el documental cuando vi todo lo que pasé y todo lo que viví, creo que estoy dispuesta a más retos en mi vida, creo que los retos te hacen mejor ser humano y pues ahí vas a demostrar lo que eres”.

No obstante, comentó que su familia no está muy de acuerdo con que Paola entre a un reality de esa naturaleza pues su carácter es difícil y no se dejaría de nadie; no obstante, ella considera que podría generar muchísima más polémica que otros concursantes que están actualmente en La Casa de los Famosos.

Finalmente, confesó que le hubiera encantado formar parte del Team Infierno, esto después de ver cómo Sergio Mayer la defendió cuando salió el tema sobre El Show: Crónica de un asesinato. Paola Durante siempre ha abogado por su inocencia en la muerte de Paco Stanley.