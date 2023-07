Nicola asegura que se parece a Luis Miguel; Wendy y La Barby se burlan de él con ácidos comentarios

Nicola Porcella asegura que se parece a Luis Miguel; Wendy y La Baby se burlan de él con ácidos comentarios (Fotos: Instagram)

¿Existe parecido o el encierro ya los está afectado? Nicola Porcella se ha hecho tendencia en redes sociales luego de que dentro de La Casa de los Famosos México asegurara que se parece a Luis Miguel y que incluso es más guapo que el actor y cantante que lo interpretó en su bioserie para Netflix, Diego Boneta.

A través del 24/7 que se transmite en ViX+, el modelo originario de Perú así lo dejó ver en una charla que sostenía a lado de Wendy Guevara y La Barby Juárez, luego de que la integrante de Las Perdidas asegurara que no le gusta su compañero y él expresara que tanto ella como la boxeadora mexicana “se morirían por tenerlo”.

“De seguro te dice tu mamá ‘Todas quieren contigo’”, le comentó Wendy a Nicola, sin esperar la respuesta que le daría y que hizo reír a los habitantes de La Casa de los Famosos México. “Mi mamá me dice que me parezco a Luis Miguel”.

“Sí tengo un aire”: Nicola Porcella asegura que se parece a Luis Miguel

El habitante de “La Casa de los Famosos México” incluso expresó que “es más guapo que Diego Boneta”, el mexicano que lo interpretó en su bioserie

El ex participante de Guerreros expresó que no solo si se parece al cantante mexicano del momento, sino que incluso es más atractivo físicamente que Diego Boneta, quien lo interpretó en su bioserie, haciendo el momento aún más polémico y cobrando gran viralidad en redes sociales donde sus fans también han tomado con humor su aseveración.

“Si tengo un aire a Luis Miguel”, expresaba Porcella cuando Guevara le contestó “A su primo que nadie conoce”, haciendo reír a La Barby Juárez que le decía que eso le decía su mamá solo por el hecho de que era su hijo.

“Si Luis Miguel nos está viendo se ha de estar cagando de risa en estos momentos”, reaccionó la boxeadora mexicana. “Yo lo he imitado en Perú varias veces, te lo juro y te voy a pasar las fotos”, agregó Nicola Porcella.

Diego Boneta se puso "en la piel" de Luis Miguel durante cinco años (Foto: Instagram)

“No se parece nada pero si me sacó una carcajada que no bueno”. “No es cantante y menos se parece en el físico pero creo que es más simpático y con mejor carisma”. “La reacción de Wendy es la misma que está teniendo todo México después de ver este video”. “La Baby cuando le dijo ‘Pues es tú mamá’ me representó a mí y todos los que nos estamos burlando de esto aquí en TikTok”. “Amo como el humor de Wendy Guevara es tan espontáneo que ni un minuto pasó y ya tenía una respuesta divertida para ello”, expresaron internautas.

¿Nicola Porcella fue agredido sexualmente en LCDLFM?

Luego del fin de fiesta, Nicola Porcella vuelve al cuarto del Team Infierno y se dispone a acostarse en su cama sin antes acercarse a Wendy Guevara y comenzar a jugar con Wendy Guevara como siempre lo hace. Pero, fue en ese momento que todo cambió y se tornó más complicado.

Nicola Porcella fue víctima de agresión en ‘La Casa de los Famosos’ por parte de Sergio Mayer. (Canal 5)

Wendy comenzó a estirarle el short a Nicola a punto de dejarlo sin la prenda, pero mientras esto sucedía fue Sergio Mayer, otro de sus compañeros, quien se acercó también a ayudar a Guevara a desprenderle del pantalón corto al peruano.

El momento ha generado gran indignación en internet, por lo que se espera que emitan un comunicado oficial hablando sobre el asunto en el octavo domingo de eliminación, en donde están nominados Sergio Mayer, Poncho de Nigris y Jorge Losa.