Monreal aseguró que será la “marca AMLO” la que gane las elecciones del 2024

El senador con licencia habló sobre el proceso interno de Morena (Cuartoscuro)

El aspirante a coordinador a los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Ricardo Monreal Ávila, confesó que es la marca Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la que gana las elecciones en el país y que, incluso, podría ser quien logre la victoria en el proceso electoral del próximo año.

Te puede interesar: Monreal alertó que Morena podría perder la CDMX en caso de una fractura o división

Durante una entrevista, el senador con licencia habló sobre la influencia del Presidente de la República en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y señaló que es innegable el poder que tiene especialmente ante la ciudadanía, tanto así que es el que gana los comicios y no tanto los personajes que aparecen en las boletas electorales.

“Sí, es un hombre muy fuerte popularmente, yo incluso creo que él es el que ha ganando las elecciones en el Estado de México, las del año pasado, las del 21′, en las del 18′ arrastró su popularidad (...) Andrés es un estandarte, un símbolo, el cual necesitamos para ratificar el rumbo del 2024 (...) es innegable, en efecto, tenemos un producto y un liderazgos muy fuerte con el presidente López Obrador”, expresó.

Monreal Ávila habló sobre los acuerdos de las corcholatas (Prensa/RicardoMonreal)

Dicho lo anterior, el Escorpión Dorado cuestionó a Monreal Ávila sobre si en su propaganda utiliza la imagen del titular del Ejecutivo Federal, a lo que respondió que no porque la ley lo impide, pero también porque el mandatario mexicano solicitó a los aspirantes morenistas a no utilizar su figura y por el contrario los instó a que se dieran a conocer.

“En el acuerdo se prohíbe que uses propaganda, que uses al presidente y el presidente mismo nos dijo: ‘No me usen, que la gente sepa de sus cualidades y sus virtudes y sus defectos’”

En otro orden de ideas, el excoordinador de Morena en el Senado de la República apuntó que, desde su perspectiva, la contienda por la candidatura al Ejecutivo Federal al interior del partido guinda es “más intensa”; sin embargo, recalcó en múltiples ocasiones que el actual proceso sólo es partidista.

Te puede interesar: Ricardo Monreal reprocha a Mario Delgado por omitir gastos de corcholatas en espectaculares: “¿Por qué los protege?”

Para profundizar su idea, el morenista puntualizó que a nivel político la contienda interna será determinante para el futuro político del país, pues sentenció que la decisión que se dará a conocer en el mes de septiembre podría ser decisiva de lo que pasará el junio de 2024.

Monreal calificó como "intenso" el proceso interno de las corcholatas (Morena)

“Esta contienda interna de los cuatro de Morena es (...) más intensa, desde mi punto de vista va a ser la definitiva para la Presidencia de la República, aunque no es vinculante jurídicamente, políticamente va a ser influenciable, determinante, va a ser principal la decisión que tomemos de aquí a septiembre”, expresó.

Te puede interesar: Monreal negó declinar por Ebrard o Sheinbaum

Aunado a lo anterior, el también exgobernador de Zacatecas detalló que el gran desafío será mantener la unidad al interior del partido guinda, así como la idea de continuar el movimiento de transformación que inició el presidente en 2018 cuando asumió su cargo.

Y es que el exsenador afirmó que la ciudadanía lo que pide es unidad y no peleas al interior del partido político, no busca agresión ni divisiones, ya que aseguró que la izquierda mexicana ha aprendido a conciliar sus diferencias y no necesariamente pelearse.

“El gran desafío es que mantengamos la unidad y que mantengamos las banderas en alto de continuar transformando, continuar cambiando, es una cosa que la gente entiende, pero lo que quiere la gente es la unidad, no quiere que nos peleemos, no quiere que nos agredamos, no quiere que nos dividamos”, puntualizó sobre el tema.

Monreal confesó si AMLO le hizo la ley del hielo

Ricardo Monreal contó por qué se separó de AMLO (REUTERS)

Finalmente, el senador Monreal también confesó en la entrevista que durante dos años no habló con el presidente, especialmente desde que empezó a circular el rumor de que por su culpa Morena perdió nueve alcaldías en la Ciudad de México.

“Eso fue lo que me generó una distancia con el presidente de casi dos años, Escorpión, en dos años no lo vi, no platiqué”

Asimismo, señaló que platicó con el político de forma indirecta, es decir, mediante la Secretaría General del partido o con el entonces titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández.