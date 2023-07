La Casa de los Famosos: Cantante de banda de metal se toma una foto con Apio Quijano y lo confunden con su novio

"Solo un borracho pidiendo foto": Vocalista de HCTK y Apio Quijano (Here Comes The Kraken)

En las redes sociales, un momento bastante peculiar se volvió viral cuando otro cantante y fan de Apio Quijano, cantante de Kabah y ex participante de La casa de los famosos, compartió una foto que se tomó junto al artista.

José Manuel TTS, integrante de la banda Here Comes The Kraken, publicó una imagen en la que aparece abrazado de Apio Quijano en lo que parece ser un festival de música.

Junto a la foto, añadió la frase “¡Team Infierno!”, haciendo referencia al popular reality show.

La verdad detrás de la foto viral de Apio Quijano y el vocalista de HCTK (Marlem Suárez @barbieperiodista)

Sin embargo, esta inocente foto generó revuelo entre los internautas, ya que muchos de ellos confundieron a José Manuel como el novio de Apio Quijano.

Los comentarios de los usuarios en Facebook fueron en esa dirección, expresando sus suposiciones sobre la relación de ambos artistas.

Algunos de los comentarios incluyeron mensajes como “Qué bueno que por fin pudieron gritar su relación al mundo”, “Qué bien se ven juntos, bonita pareja” y “Vivan los novios”.

La historia detrás de la foto que generó controversia (Captura de pantalla)

Ante la viralización de la imagen y los comentarios erróneos, José tuvo que aclarar la situación y aclaró que simplemente le pidió una foto a Apio Quijano, aclarando con humor: “Eh, señoras, no soy el novio, solo un borracho pidiéndole foto”.

El malentendido se disipó gracias a la explicación de José Manuel, pero el episodio sin duda dejó una divertida anécdota en las redes sociales.

José Manuel es un destacado cantante, conocido junto a la banda Here Comes The Kraken, un grupo de deathcore originario de Aguascalientes, como una de las mejores bandas del género a nivel nacional, que ha logrado destacar tanto en nuestro país como internacionalmente.

"No soy el novio": José Manuel aclara su conexión con Apio Quijano en Facebook (Marlem Suárez @barbieperiodista)

Sobre Here Comes The Kraken

Here Comes the Kraken es una destacada banda mexicana de deathcore que ha cautivado a sus seguidores con su poderosa música desde su formación en 2007. Fundada por los hermanos Tore González en la guitarra principal y Deivis González en la batería, la banda ha sabido consolidar un sonido único y contundente.

La alineación se completó con la incorporación de talentosos músicos como José “TTS” Manuel en la voz, Alexandro Hernández en el bajo y Alex Guardado en la guitarra rítmica, lo que le dio a la banda una formación sólida y enérgica.

En 2009, Here Comes The Kraken lanzó su álbum debut homónimo, que rápidamente llamó la atención del público y la crítica. Este álbum fue acompañado por una extensa gira tanto en México como en Europa, lo que les permitió ganar reconocimiento en la escena metalera.

El día que las redes confundieron a José Manuel TTS con el novio de Apio Quijano (Here Comes The Kraken)

Un año después, en 2010, presentaron el EP titulado “The Omen”, que mantuvo el mismo sonido potente y enérgico influenciado por el death metal.

El reconocimiento a su talento y dedicación llegó en mayo de 2010 cuando ganaron el premio Indie-O Music Award como “Banda Metal del Año”, un logro que confirmó su lugar en la escena musical mexicana.

El estilo musical de HCTK se caracteriza por ser deathcore, una fusión poderosa de death metal y metalcore que ha enamorado a sus seguidores con su intensidad y brutalidad.

A medida que su carrera progresó, la banda experimentó con su sonido y en su segundo álbum “Hate, Greed and Death” lanzado en 2011, introdujeron influencias de nu metal, lo que enriqueció aún más su propuesta musical.

El vocalista de la agrupación rememora sus inicios en la colonia “La Barranca”, ensayando con pasión y promocionando su música de forma discreta en MySpace.

¿El nuevo novio de Apio Quijano? La historia detrás de la foto (Marlem Suárez @barbieperiodista)

Pero lo que les aguardaba superó todas las expectativas, ya que, 12 años después, han realizado siete giras por Europa, cuatro en Estados Unidos y han visitado destinos tan diversos como Japón y Cuba. Además, han sido parte de festivales de gran renombre como el Vive Latino y Rock Al Parque en Colombia.

Here Comes The Kraken ha logrado llevar su peculiar género a rincones inesperados como Japón, Europa, Cuba y Estados Unidos.

Este año festejaron XV años de recorrido musical en el Foro Indie Rocks de la CDMX, en donde tuvieron varios invitados especiales y presentaron sus últimos sencillos “Downder” y “Kings Of Sorrow”.

Con su música, Here Comes The Kraken ha roto estereotipos y ha demostrado que el deathcore tiene un mensaje más allá de su apariencia agresiva.