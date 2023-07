Chicharito Hernández recordó el día que conoció a Peso Pluma: “No lo reconocí”

Peso Pluma y Chicharito se conocieron en un partido de la NBA hace unos meses (Instagram/@ch14_)

Actualmente, Peso Pluma es el máximo exponente de los corridos tumbados, género musical de moda. Debido a su fama, la mayor parte del tiempo que está en lugares públicos tiene que estar rodeado de guardaespaldas, esto para que sus fans no hagan aglomeraciones que puedan lastimarlo.

Aunque sus canciones está en los listados de canciones más escuchadas del momento y su voz es inconfundible no todas las personas que lo escuchan pueden reconocerlo por su cara, como fue el caso del Chicharito Hernández.

En una de sus transmisiones por Twitch, Javier Hernández recordó que el día que conoció a Hassan Emilio Kabande Laija en un partido de la NBA el pasado abril, no lo reconoció.

Peso Pluma es fan de Javier Hernández porque soñaba con ser futbolista (Twitter/@PesoPlumaData)

Relató que dentro de la Crypto.com Arena un joven se le acercó, tenía un gorro y se le hizo conocida su cara, pero no pudo recordar si lo había visto en otro lugar, así que cuando el cantante le dijo cuánto lo admiraba, sólo agradeció, como lo hace con otros fans.

“De repente llegó Peso Pluma, pero déjenme decirles que a mí se me hacía conocido pero no lo reconocí. El cabr*n estaba con un gorrito y yo medio lo veía y decía: ‘No sé', pues no sabía”, comenzó a recordar.

“Y en el medio tiempo se me acerca él y me dice: ‘Oye, soy de Guanatos, mucho gusto, un admirador tuyo’, y yo ‘gracias, gracias, ching*n’. Me saludó y se fue, como yo creo que al baño”

Después de que el intérprete de Ella Baila Sola se fue, Chicharito tuvo que buscar si era Peso Pluma, pues aunque pensaba que sí era él, no estaba seguro.

“Me metí en Google y ya vi ‘Peso Pluma’, vi ya la foto y dije: ‘No mam*s, es el pinch* Peso Pluma, es el bélico’”, dijo el futbolista.

Cuando Hassan regresó, ahora fue Javier quien se acercó a él para confesarle que no lo había reconocido, pero también era un gran fan de su trabajo.

En la publicación de Javier, Peso Pluma volvió a decirle cuánto lo admira (AP)

“Gracias por lo que me comentaste y me dijiste, ojalá en un ratito nos podamos tomar una foto (...) Eres un fenómeno, muchísimas gracias por lo que me dijiste, síguela rompiendo y sigue poniendo el nombre de México en alto”, le dijo a Peso Pluma.

Esa noche, Peso Pluma fue el primero en compartir la foto con el jugador de LA Galaxy, después el futbolista comentó lo feliz que estaba de haber conocido al “fenómeno” de la música mexicana.

“No quiero dejar pasar que tuve la fortuna de conocer a un fenómeno!”, escribió en su publicación.

Peso Pluma soñó con convertirse en futbolista

En sus 24 años, Peso Pluma no solamente se ha dedicado a cantar, sino que por un tiempo también incursionó en los deportes.

Peso Pluma jugaba a los 15 años, pero dejó el futbol por no tener disciplina (Instagram: @pesopluma)

Años antes de convertirse en el cantante del momento, Hassan entrenó con las Chivas, pero su tiempo en la cancha fue corto porque no tenía disciplina.

“Mi sueño siempre fue ser futbolista y caímos acá pues por ahora sí obras del destino, pero siempre quise ser futbolista. Ya cuando iba por ahí por la prepa, en el desvergu*, ya no le di por ahí”, confesó en el podcast de Jesús Canelo Angulo.

Ya que jugaba cuando tenía 15 años, no le interesaba ir a los entrenamientos, sino que tenía otros intereses, algo que lo fue alejando de los deportes.

En el mismo podcast, mencionó que entrenaba con José Juan Macías, algo que el futbolista confirmó, pero no sin antes confesar que recordaba a Hassan Kabande, pero no sabía que él ahora es Peso Pluma.