Marina encontró velero de estadounidense desaparecido frente a costa de México, pero no al tripulante

Donald Lawson: Foto: Fb Captain Donald Lawson

El experimentado capitán Donald Lawson permanece desparecido pese a que la Marina de México encontró su embarcación al suroeste de Acapulco, Guerrero.

Lawson, de 41 años de edad y originario de Baltimore, Estados Unidos, zarpó de costas mexicanas el pasado 5 de julio a bordo del trimarán Defiant. Sin embargo, tras perder comunicación cuatro días después, las autoridades implementaron un operativo de búsqueda.

De esta forma, la armada localizó la embarcación en aguas del océano Pacífico -a 356 millas náuticas del puerto de Acapulco- la noche del jueves 27 de julio tras recibir un reporte sobre el avistamiento de un bote volteado.

Tras no hallar a su capitán, las autoridades continuarán con las labores para poder localizarlo, según informó la oficina de prensa para The Associated Press (AP).

De acuerdo con la Capitanía de Puertos de Acapulco, Donald Lawson se encontraba en territorio mexicano desde inicios de años, a donde llegó para realizar trabajos de mantenimiento y reparación al Defiant.

Tras concluir con ellos, se aventuró rumbo al Canal de Panamá, donde planeaba cruzar hacia el Atlántico y posteriormente navegar de vuelta a los Estados Unidos.

No obstante, tras cuatro días en altamar, el trimarán tuvo problemas mecánicos pues el motor carecía de potencia y el generador eólico había quedado fuera de servicio, según narró Jacqueline Lawson, esposa de Donald, para medios estadounidenses.

Tras ello, el capitán emprendió la vuelta hacia costas mexicanas, pero el 13 de julio se perdió comunicación.

“He estado en el mar con mi esposo antes, así que lo conozco y confío en él. Estamos decididos a traerlo de regreso a Maryland a salvo. (…) Él es fuerte, es un marinero experimentado. Pero solo necesitamos la ayuda de todos. El apoyo de todos”, dijo Jaqueline a la prensa previo a que la Marina encontrara el Defiant.

Donald Lawson, nacido y crecido en Baltimore, buscaba dar la vuelta al mundo en menos de 74 días a bordo de su embarcación para conseguir batir el récord mundial. Como preparación, buscaba llegar de la costa este de Estados Unidos a la oeste a través de Centroamérica.

De acuerdo con AP, el capitán se convirtió en amante de la navegación desde corta edad pues, se vinculó a ella en los puertos deportivos de la ciudad estadounidense de Annapolis, Maryland, donde comenzó limpiando barcos, plegando velas y guardando los aparejos.

Junto a su esposa, fundó Dark Seas Project, organización que buscaba impulsar la navegación como deporte, así como su diversidad. Además, funge como presidente del Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión de la Asociación de Vela de su país.