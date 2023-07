Laura G ofrece disculpas por comportamiento de sus hijos en Venga la Alegría: “No saben lo que sufrí”

La regiomontana decidió no renovar su contrato con la empresa. (Venga la alegría)

Laura G se despidió de Venga la Alegría (VLA) el pasado viernes 28 de julio después de pasar aproximadamente cuatro años como conductora titular. Como era de esperarse, la producción del matutino de TV Azteca preparó un programa especial con los mejores momentos de la regiomontana, conmovedoras palabras de despedida por parte del elenco y la visita de sus dos pequeños hijos: Lisa y Lucio.

Las lágrimas no faltaron, especialmente cuando Laura G tomó un espacio para despedirse de quienes considera como parte de su familia. Y es que durante su estancia en el matutino logró construir relaciones de amistad con miembros del staff, Kristal Silva, Sergio Sepúlveda y Cynthia Rodríguez (quien le mandó un mensaje por video).

En un momento del discurso, la conductora regiomontana se acercó al equipo para darles un abrazo y cuando regresó a la sala se encontró con Lucio acostado en la mesa de centro mientras Lisa se reía a carcajadas.

La conductora dio un emotivo mensaje al despedirse de sus compañeros de VLA Crédito: TV Azteca

“Luci ¿qué haces ahí?”, preguntó Laura G mientras intentaba que su hijo se bajara de la mesa.

“Déjalo”, comentó el Capi Pérez y Sergio Sepúlveda bromeó: “Ahora entendemos por qué tienes que estar en las mañanas (en tu casa)”. Fue así que la regiomontana ocupó su asiento en el centro de la sala y continuó con sus conmovedoras palabras de despedida.

Minutos después de lo sucedido, la ahora excolaboradora de VLA recurrió a su cuenta de Instagram para ofrecer una disculpa por el comportamiento de sus hijos en el matutino. Y es que no sólo Lucio se acostó un ratito en la mesa de cristal, también pidió que su mama se callara cuando dijo una grosería al aire por la emoción del momento.

Entre sus planes destaca seguir como locutora en una estación de radio e impulsar su emprendimiento Barco de Papel. (Instagram: @lauragii)

“Yo tratando de despedirme en pleno drama sentimental y … Lucio siendo Lucio… y Lisa siendo Lisa. Por eso me voy, para educar a mis hijos ¡No saben lo que sufrí de verlo ahí acostado de centro de mesa a nivel nacional y no poder hacer NADA! Una disculpa. La cara de pato de queeeee está pasandaaaaa”, escribió junto a una fotografía del momento.

Su postura ante lo sucedido durante la emisión en vivo desató carcajadas entre sus excompañeros del programa y aplausos de sus amigos, quienes simpatizaron con ella en la sección de comentarios. Tal fue el caso de Capi Pérez, Zuria Vega, Kristal Silva, Christian Lara, La Chicuela, Karla Díaz o Jessica Ortiz (también conocida como La jefa de La Casa de los Famosos México.

“Amiga lo hiciste increíble siempreee!!! Eres una fregonaaaaa te admiro muchísimo y te aplaudo todos tus logros!!!! Te adoro!!!!”, comentó la conductora de Pinky Promise.

Lisa tiene 6 años y Lucio recién cumplió 4. (TV Azteca)

Pero no fueron los únicos, también usuarios de redes sociales pidieron comprensión porque tanto Lucio como Lisa son muy pequeños.

“Nada que disculpar, es un niño y es parte de su desarrollo”. “Son niños, quien no lo entienda es porque simple y sencillamente no tiene niños”. “Si le hubieses llamado la atención la gente se iba sobre ti, y sino también, así que ni te disculpes, se notó demasiado tu preocupación, lo bueno que supiste cómo reaccionar”. “Eres mamá como cualquiera Lau con bebes normales el aún no sabe que está a nivel nacional y como debe ser su comportamiento”, escribieron.

La conductora terminará su contrato el lunes 31 de julio. (Instagram: @lauragii)

¿Por qué Laura G salió de Venga la Alegría?

Tras rumores sobre su supuesto despido, la regiomontana realizó un live en Instagram para explicar su decisión: