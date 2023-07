Van Gogh en Cholula: una oportunidad única de ver su arte con realidad virtual

En esta experiencia podrás vivir dentro de las pinturas del genio de la pintura más reconocido en tiempos modernos, a través de los lentes de realidad virtual. (REUTERS/Chalinee Thirasupa)

La técnica de pintura de Vincent Van Gogh ha sido objeto de múltiples análisis artísticos alrededor del mundo y más de un crítico de arte se ha aventurado a imaginar cómo sería estar dentro de alguna de las obras de este pintor neerlandés.

A raíz de este deseo se creó la experiencia inmersiva Van Gogh Dreams en la cual, a través de lentes de realidad virtual, los asistentes podrán experimentar lo que sería estar dentro de una de las pinturas al óleo de este genio de la pintura en las que abundan las pinceladas gruesas y visibles.

En esta exposición, que junta el arte con la tecnología, no sólo podrás observar las pinturas más representativas del artista sino que también conocerás los dramáticos y fascinantes pasajes de su vida durante el siglo XIX, ya que dotan de sentido a sus óleos.

Y este verano las calles poblanas se vistieron de manteles largos para recibir esta experiencia. Si eres fan del trabajo de Van Gogh y aún no has visitado la exposición en esta nota te compartimos todo lo que debes saber para no perderte la experiencia pues sólo estará por 10 días.

Qué es Van Gogh Dreams

En esta exposición además de conocer sobre la vida del famoso pintor podrás tomarte las mejores selfies gracias a la impresionante paleta de colores del genio de la pintura Van Gogh. (Gustavo Gavotti)

Durante aproximadamente 60 minutos podrás sentirte parte de uno de los retratos de este artista gracias a los lentes de realidad virtual que crean la ilusión óptica de movimiento y, a través del juego de percepción, podrás vivir la sensibilidad “vangoniana”. En esta exposición encontrarás clásicos como “La noche estrellada” o la serie de cuadros “Los girasoles”, además podrás conocer algunos de los lugares que marcaron la vida del pintor como Países Bajos, Arles, Saint Rémy y Auvers-sur-Oise.

Dónde y cuándo vivir la experiencia

La exposición estará hasta el lunes 31 de julio en el Centro Comercial Explanada Puebla, ubicado en la calle Ignacio Allende número 512, en la ciudad de San Pedro Cholula. La experiencia está ubicada en la zona de terrazas, frente a la zona de comida.

Cuánto cuesta la exposición de Van Gogh

Con la simulación de las gruesas pinceladas del trabajo original del artista, esta experiencia guarda la esencia del movimiento y energía quelas obras originales de Van Gogh ya transmiten por sí solas. (Gustavo Gavotti)

Los boletos tienen un precio de $160 para la entrada general los días lunes a jueves, la cual no contempla la renta de los lentes de realidad virtual, mientras que la entrada general de viernes a domingo y días festivos tiene un costo de $180.

La entrada especial, para adultos mayores de 65 años y jóvenes entre 4 y 13 años, tiene un costo de $140. Y los puedes adquirir en línea de lunes a viernes, o únicamente sábados y domingos en la taquilla.

Además, los niños menores de 3 años podrán entrar de forma gratuita, aunque este beneficio está limitado a un boleto gratis por cada boleto pagado. Es decir, un menor de 3 años podrá pasar gratis por cada adulto que sí haya comprado su boleto, y en la compra de 10 o más boletos de cualquier tipo recibirás un 10% de descuento.

Sin embargo, si te interesa vivir la realidad virtual, la renta de los lentes tiene un costo extra de $35 pesos que deberás pagar en la taquilla. A través de esta tecnología podrás visitar el famoso Cuarto de Arlés en Francia, desde el cual Van Gogh pintó algunos de sus más asombrosos cuadros.

Toma en cuenta que el estacionamiento tiene un costo de $15 pesos la entrada. Si quieres comprar tus boletos en línea lo puedes hacer a través de la página oficial de la exposición.

Al finalizar encontrarás la tienda de recuerdos repleta de souvenirs únicos como libretas, llaveros, bolsas, paraguas e imanes para refrigerador para que puedas llevarte un poco de la visión artística de Van Gogh a tu hogar.