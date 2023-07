Toñita promovió amparo contra Myriam y acusó racismo

Toñita procedió legalmente contra Myriam Montemayor (Instagram @tonitamusic1//Twitter @MyriamMonteCruz)

Parece que el pleito entre Myriam Montemayor y Toñita no verá un fin pronto, pues a pesar de que la primera ganadora de La Academia interpuso en marzo de este 2023 una orden de restricción en contra de la nacida en Veracruz, según sus palabras ha hecho caso omiso de ello, pues asegura que ha continuado recibiendo ataques por parte de Toñita.

Y es que desde hace varios años ambas famosas se han enfrascado en una guerra de declaraciones que llevó a Montemayor a interponer dicha orden con la que esperaba que finalmente su pelea se diera por terminada.

Tras ello, la propia Toñita aseguró que no tenía nada que temer y que ella también echaría mano de recursos legales para confrontar a Myriam, pues le pareció excesiva la medida.

Sin embargo, la intérprete de Hasta el límite aseguró recientemente que la llamada Negra de oro ha incurrido en nuevos ataques pese a que cuenta con la advertencia de dejar de hablar de ella en las redes sociales y ante la prensa.

“Es una orden de restricción que está activa, que se debe acatar y respetar. Lamentablemente, no se ha respetado, hay videos en donde pues ha seguido hablando”.

Myriam solicitó una orden de restricción contra su ex compañera de La Academia (Instagram @myriammontecruz_/@tonitamusic3)

Montemayor destacó que si Toñita continúa irrespetando la disposición, un juez se encargará de imponerle una sanción.

En respuesta a las recientes acusaciones de Myriam, hoy jueves 27 de julio Toñita convocó a una rueda de prensa donde, en compañía de su equipo de abogados, respondió a las preguntas relacionadas con el caso.

Los representantes legales de la ex participante de Las estrellas bailan en Hoy explicaron que promovieron un juicio de amparo a favor de Toñita, argumentando que la intérprete se ha sentido afectada por el impacto que ha tenido la orden de restricción en su imagen pública.

La defensa legal destapó que ya se han llevado a cabo algunas etapas del juicio de amparo, pero actualmente el caso se encuentra en espera, pendiente por la resolución del Juzgado de Distrito.

Según la defensa de Toñita, la cantante es inofensiva y no puede hacerle daño a "la contraparte" (Instagram/@tonitamusic1)

Asimismo, los abogados de Toñita aseguraron que su clienta no representa una amenaza de ningún tipo de daño hacia Montemayor, por lo que dicha orden de restricción afecta públicamente su imagen.

“La contraparte vive en Monterrey, yo vivo en la Ciudad de México, habiendo tantas víctimas realmente que necesitan protección porque sí son violentadas, habiendo tantas mujeres que realmente sí están siendo acosadas de verdad, por eso es mi parte de sentirme de esta manera que tratan de arruinar mi nombre, mi persona y todo”, explicó la cantante veracruzana.

Así mismo dijo sentir que es una exageración que le hayan interpuesto la orden de restricción pues ni siquiera vive en la misma ciudad que la “supuesta agredida”.

“La contraparte vive en otra ciudad, ni siquiera sé dónde vive ni siquiera sé su teléfono, es imposible que agredas a una persona no estando físicamente, han pasado casi siete años y de mi parte no han visto eso”, añadió.

Myriam Montemayor ha sido racista, acusó Toñita en su rueda de prensa (Foto: Myriam)

Además, la integrante de la primera generación de La Academia dijo sentirse discriminada por Myriam Montemayor, debido a presuntos comentarios racistas en su contra. Además mencionó que ha recibido amenazas de muerte de forma anónima en las redes sociales, por lo que siente que su integridad está en peligro.

“A mí me ha quitado trabajo, a mí me ha afectado no solamente anímicamente, sino psicológicamente... el hecho de que yo venga de un lugar pequeñito, que se llama Tantoyuca, Veracruz, no quiere decir que nadie tenga derecho a menospreciarme, a burlarse de mi color, a llamarme ‘rupestre’ a nivel nacional, a decirme que soy infinidad de cosas”, expresó la intérprete de 43 años.