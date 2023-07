Ricardo Salinas acusó a Elvira Concheiro de “actitud vengativa” por fallas en Banco Azteca

Salinas Pliego señaló a Elvira Concheiro como responsable de fallas en app de Banco Azteca (Cuartooscuro)

Ricardo Salinas Pliego aseguró que fallas de la app de Banco Azteca que impiden a los usuarios pagar impuestos por este medio son parte de una venganza de la autodenominada Cuarta Transformación (4T). En particular señaló a Elvira Concheiro Bórquez, titular de la Tesorería de la Federación (Tesofe), como la responsable.

Te puede interesar: Ricardo Salinas Pliego: así puedes participar en la rifa de una mansión y otros premios que regalará el magnate

El empresario aseguró a través de redes sociales que su empresa no es la afectada por esta situación sino los 20 millones de mexicanos que pagaban sus impuestos mediante la aplicación.

“Sabe perfectamente que a mi banco no le afecta en lo más mínimo no recibir los pagos de impuestos del pueblo, (NOSOTROS NO GANAMOS NINGUNA COMISIÓN por recibir esos pagos) su berrinche lo hace para quitarnos el servicio y que nuestros clientes no puedan pagar”, mencionó Salinas Pliego en relación a Concheiro.

Te puede interesar: ¿Cómo estará el clima hoy en Monterrey?

El magnate acusó que se trata de una “actitud vengativa”. Sin embargo, descartó que esto sea lo más grave y apuntó a que la gravedad del asunto está en “que utilice su cargo como titular de la Tesorería de la Federación para sabotear a las empresas privadas”.

Salinas Pliego acusó a la titular de la Tesofe de utilizar su cargo para vengarse (Twitter @RicardoBSalinas)

En ese sentido, Salinas Pliego deslindó a su compañía de los errores en la app y reiteró que se trata de una venganza por parte de la 4T.

Te puede interesar: Clima en México: el pronóstico del tiempo para Cancún este 22 de julio

“Entonces... recapitulemos, que les quede bien claro, ustedes no pueden pagar sus impuestos desde la App de BAZ porque al modo 4T y haciendo uso indebido de su puesto en el Gobierno”, expuso.

En su publicación, el empresario afirmó que su empresa fue el único banco al que le hicieron esto, con lo cual reforzó sus señalamientos contra el gobierno mexicano.

Hasta el momento Concheiro no ha respondio a Salinas Pliego, quien sí lo hizo fue Citlalli Hernández, secretaria general de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Elvira Concheiro, la tesorera sin experiencia en finanzas

Concheiro ocupa el cargo de tesorera de la Federación desde 2020. Sin embargo, su ratificación en Cámara de Diputados desató críticas por parte de la oposición al gobierno de Morena por su inexperiencia en finanzas.

Elvira Concheiro fue criticada por su inexperiencia en finanzas (Twitter @RicardoBSalinas/Cuartooscuro)

Los opositores acusaron que se trató de una “designación política” que no estaba fundamentada, ya que Concheiro es socióloga e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sus principales líneas de investigación son comunismo en el siglo XX, marxismo y pensamiento crítico.

En la semblanza emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se destaca la experiencia de Concheiro como docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en donde impartió asignaturas referidas al pensamiento teórico de Carlos Marx y de otros exponentes de la misma corriente.

Entre sus logros se cuentan también la publicación de libros como Reencuentro con Marx: praxis y partido, El gran acuerdo. Empresarios y gobierno en la modernización salinista y El poder de la gran burguesía. No obstante, en ninguna parte de la reseña se menciona experiencia en el sector financiero.

Sin embargo, esta no fue la única razón de crítica, un segundo motivo por el que los legisladores del bando opositor se posicionaron en contra de la designación de la actual tesorera es su relación familiar con Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior en la Secretaría de Eduación Pública (SEP), quien es su hermano.

Concheiro es socióloga e investigadora, aún así asumió el cargo de tesorera de la Federación (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

La bancada de Morena defendió el perfil propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y aseguraron que Concheiro es una “persona honesta, con alto nivel académico y de profesionalismo”. Pero, sobretodo, la calificaron como una mujer honrada.

En medio de críticas, Elvira Concheiro fue ratificada por la Cámara de Diputados como titular de la Tesorería de la Federación con 280 votos a favor, 95 en contra y cuatro abstenciones.