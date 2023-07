Niña manda audio motivacional a Rosalía tras ruptura con Rauw; mexicanas se lo toman personal: “Nos lo dijo a todas” | VIDEO

Niña manda mensaje a Rosalía (Captura de pantalla/Tiktok/Instagram)

Rosalía y Rauw Alejandro eran una de las parejas más populares y queridas de la industria musical. Sin embargo, en días recientes los fans de ambos quedaron desconcertados después de que se filtrara la noticia de su separación. Esto desató una ola de rumores, entre los que se especuló que el reguetonero le había sido infiel a la española con una modelo llamada Valeria Duque.

Debido a que dicha versión alcanzó grandes niveles, el cantante de Playa Saturno y la Motomami lanzaron respectivos comunicados. Por su parte, Rauw aseguró que él no había engañado a la cantante de Hentai, mientras que Rosalía reiteró el cariño y aprecio que aún le tiene al puertorriqueño.

A pesar de que en aparencia la situación ya había sido aclarada por los involucrados, los seguidores de las dos partes no dejaron de lamentar la separación.

Niña manda audio a Rosalía

Fue en este sentido que la usuaria de TikTok identificada como Ariadna (@mm.ariadna) viralizó el momento en que su primita mandó un audio por mensaje directo a la cuenta de Instagram de Rosalía, con el fin de darle un mensaje motivacional para estos momentos en que la famosa tiene el corazón roto.

“Oye, ya sé que te sientes muy mal, pero se te va a pasar. No pasa anda, todo está tranquilo y no pasa nada, ¿vale?”, comenzó a decir.

En otro de los audios, la pequeña se puso aún más profunda y dijo algunas cosas que le llegaron al corazón a miles de usuarios.

“Ya viste que los amores vienen y se van, pero ya no lo recuerdes, ya pasó. Sólo piensa en otras cosas bonitas”, concluyó.

Usuarias reaccionan al consejo de la niña

El video rebasó el millón de visualizaciones en esta red social y las usuarias se tomaron muy personal los comentarios de la infante.

“Esa niña no solo se lo dijo a Rosalía, nos lo dijo a todas”. “La niña no lo sabía, pero también me lo dijo a mí”. “Si fui defendiendo a Rosalía y deseándole en bien en comentarios de Facebook”. “Su inocencia, qué bonito”, fueron algunas de las menciones que aparecieron.

Debido al enternecedor mensaje, las internautas comenzaron a etiquetar a Rosalía para que pudiera escuchar el consejo.

“@La Rosalía espero y lo vea”. “@La Rosalía mira esta”. “Yo quisiera que le respondiera”. “Ojalá ese audio este en el próximo álbum de @La Rosalía”, se puede leer en TikTok.

Qué dijo Rosalía sobre su ruptura con Rauw Alejandro

A través de una Instastorie, la española se manifestó en contra de todos los rumores que hay alrededor y externó su cariño.

“Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”, colocó.