MC acusó de “uso faccioso” la investigación de la FGR al diputado Álvarez Máynez

Jorge Álvarez Máynez se posicionó contra la reforma al Tribunal Electoral (Foto: Cortesía / MC)

Luego de que saliera a la luz la investigación de la Fiscalía General de la República en contra del diputado naranja, Jorge Álvarez Máynez, integrantes del Movimiento Ciudadano (MC) cerraron filas en respaldo del legislador señalando y criticando a la institución de Gobierno.

Tal fue el caso del líder nacional del partido, Dante Delgado, quien utilizó sus redes sociales para acusar de “uso faccioso” las estrategias de la “vieja política. Aunado a esto, alentó al emecista para seguir alzando la voz.

“El uso faccioso de las instituciones y de la impartición de justicia tiene que denunciar y condenar. Lamento que este régimen continúe con esta práctica deleznable y propia de la vieja política. Sin importar qué, siga haciendo lo correcto Álvarez Máynez”, destacó.

Otro de los que se pronunció en contra de estas medidas fue el líder del partido a nivel local, Salomón Chertorivski, quien de igual manera utilizó sus redes para condenar los hechos de la Fiscalía. Aunado a esto, calificó de vergonzoso que una institución del Estado incursiona en investigaciones de este tipo.

Movimiento Ciudadano ofreció su apoyo al diputado (Twitter,@DanteDelgado)

“Son una vergüenza. El aparato del Estado para perseguir a quien los enfrenta con valentía, con la ley y la verdad. Estamos juntos querido amigo Álvarez Máynez.”, destacó el emecista.

La denuncia de Jorge Álvarez

El coordinador de diputados del Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, denunció a la Fiscalía General de la República (FGR) por “amedrentar e intimidar” luego de que el funcionario pusiera una queja legal en contra de los recientes procesos de selección a la candidatura presidencial del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por hacer uso de su cargo a favor del partido.

El emecista utilizó sus redes sociales para exponer el oficio enviado por la FGR, en donde le solicitaban expedir información de su cargo, su temporalidad, horario de labores y domicilio laboral, así como al registro del partido político al cual pertenece. Esto con el fin de seguir la investigación en la que ha incursionado la Representación Social de la Federación.

Jorge Álvarez Máynez advirtió un uso político de la FGR en su contra. (TW/@AlvarezMaynez)

La Fiscalía señaló que el diputado tiene un plazo de 10 días para que sean enviados los documentos necesarios. Ante esto, Álvarez Máynez indicó que estas solicitudes son una respuesta de la vieja política, no obstante, aseguró que no “tiene miedo”, pues destacó que no cuenta con algo por lo que ser perseguido.

“La vieja política ya respondió a nuestra batalla contra las campañas ilegales y nuestros triunfos en los tribunales. Resulta que me quieren amedrentar e intimidar con el uso político de la Fiscalía General de la República. Que se dejen venir y busquen lo que quieran, porque aquí van a topar con pared. No tengo nada que ocultar.”, destacó el legislador.

A pesar de que no especificó el motivo por el cual es investigado, este oficio fue, con fecha expedida el 18 de julio, se dio en el marco de las denuncias del funcionario naranja a las aspirantes a coordinación a los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación y al primer mandatario federal.

Jorge Álvarez Máynez denunció a AMLO (collages)

El pasado 15 de julio, el emecista habría puesto una queja al Instituto Nacional Electoral (INE) por los pronunciamientos del primer mandatario federal a favor de las “corcholatas” y el uso de programas políticos con fines políticos y de propaganda.

Esta denuncia fue interpuesta en la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, por el uso indebido de recursos públicos con fines electorales, oficio expedido el 14 de julio del presente año.