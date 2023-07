¿Lupillo Rivera dedica su nueva canción a Belinda? Esto dijo sobre “Reputación”

El cantante se tatuó el rostro de Belinda en su brazo. Tras su ruptura tapó el tatto con un rayón. (IG: @lupilloriveraofficial // @lavozazteca)

Lupillo Rivera está de regreso con una nueva canción que, desde antes de su lanzamiento oficial, está causando sensación en redes sociales. Se trata de Reputación, un tema compuesto por un fanático del Toro del Corrido que tiene una dedicatoria muy especial, pues según contó el propio intérprete de regional mexicano, tiene semejanzas con uno de sus tórridos romances.

“Una letra directa. Fíjate que yo siempre le doy oportunidad a los compositores nuevos cuando me mandan temas buenos. Este es un fan quien compuso esta canción y me la mandaron por mensaje directo; me gustó el tema”, declaró en entrevista para Hoy.

El hermano de Jenni Rivera no quiso compartir de qué trata Reputación, sin embargo, aseguró que él encontró un significado muy especial relacionado con nada más ni nada menos que una de sus exparejas.

El cantante finalizó su última relación en mayo de 2023. Según contaron tanto él como Giselle Soto, concluyeron su romance en buenos términos. (Instagram/@lupilloriveraofficial)

“Si la gente quiere nombrar la canción y ponerle ellos allá en sus comentarios para quién será, eso ya es onda de ellos, pero pues sí va con dedicatoria directa, sin escalas”, comentó ante las cámaras y micrófonos del matutino.

La respuesta de Lupillo Rivera tomó por sorpresa al reportero de Televisa, quien no dudó en cuestionarlo sobre el nombre de la mujer en cuestión. Como era de esperarse, el intérprete de música ranchera no quiso revelar quién de todas sus exparejas es la protagonista de Reputación desde su perspectiva, pero aseguró que todos se darán cuenta en cuanto escuchen el tema.

“Hay acciones que solitas la gente va a poder averiguar, me tengo que reservar yo el nombre por el bienestar”, dijo.

Belinda y Lupillo Rivera se conocieron en 2019 cuando trabajaban juntos en "La Voz" de TV Azteca (Foto: Instagram)

Respecto a la posibilidad de que las mujeres que han conquistado su corazón exploten en su contra, el Toro del Corrido aseguró que no tiene miedo: “No han parado de protestar, es un problema. Ya lo que venga, que venga. Yo no me opongo, sigo insistiendo y sigo diciendo que yo les deseo lo mejor del mundo y que le echen muchas ganas”.

Finalmente, comentó que ni ante un escenario apocalíptico regresaría con algunas de sus exparejas.

Como Lupillo Rivera no quiso revelar quién es su exnovia en cuestión, esto abrió la posibilidad de que sea un tema para Belinda. Y es que los cantantes supuestamente tuvieron un tórrido romance en 2019, justo antes de que la intérprete española conociera a Christian Nodal.

El cantante aseguró que cubrió el tatuaje que se hizo en honor de Belinda con un dibujo de su hijo. (Instagram)

¿Lupillo Rivera tuvo un romance con Belinda?

Tras años de ausencia en televisoras mexicanas, en 2019 la intérprete de En la oscuridad aceptó participar en una temporada de La Voz México como coach y compartió espacio con otras tres figuras de la industria musical: Ricardo Montaner, Lupillo Rivera y Yahir.

Supuestamente, entre las audiciones, colaboraciones y presentaciones habría surgido el amor entre Belinda y Lupillo Rivera. Su relación se rumoreó durante meses hasta que fueron captados juntos en algunos lugares, pero no fue hasta que el Toro del Corrido presumió que se había tatuado la cara de la española en uno de sus brazos cuando todo quedó confirmado.

Sin embargo, la ilusión duró poco tiempo, pues semanas más tarde terminó cubriendo su tatto con un supuesto dibujo hecho por su hijo. El resultado dividió opiniones en redes sociales porque el nuevo tatuaje no tenía sentido, sólo parecía un rallón.

Tan solo unas semanas después de su rompimiento, Belinda comenzó una relación con Christian Nodal que casi termina en matrimonio.(Instagram: @nodal)

Tras lo sucedido, Lupillo Rivera concedió una entrevista para Yordi Rosado donde se sinceró sobre su romance: “Siempre he tenido cuidado al responder algo de Belinda, simplemente porque trato de responder como un caballero. Jamás he hablado mal de Belinda, pasamos un tiempo agradable, tuvimos nuestra historia, nuestro tiempo y fuimos felices”.