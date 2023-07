Galilea Montijo y Ludwika Paleta defendieron el “colágeno puro” de los hombres jóvenes

Ludwika Paleta y Galilea Montijo defendieron a las mujeres que sostienen romances con hombres menores a ellas (Foto: Instagram)

Galilea Montijo ha estado recientemente en medio de los reflectores, pues además de su labor diaria al frente de la conducción del matutino Hoy, la presentadora anima el programa más exitoso del momento, La casa de los famosos México, por lo que actualmente su imagen goza de gran proyección ante el público.

En medio de algunas polémicas que la mantienen en el candelero, la también actriz de origen jalisciense ha vuelto a dar de qué hablar por una reciente declaración que emitió en su famoso programa de Televisa Univisión.

Y es que al foro acudió como invitada Ludwika Paleta, quien promocionó su más reciente película llamada ¿Quieres ser mi hijo?, la cual protagoniza junto al youtuber Juan Pablo Zurita.

Dicha producción mexicana está por estrenarse, y de acuerdo al trailer, los personajes de Ludwika y de “Juanpa”, como se le conoce a Zurita, se hacen pasar por madre e hijo para lograr sus objetivos, sin embargo ambos se ven envueltos en una relación sentimental pese a la diferencia en sus edades.

Ludwika protagoniza la cinta "¿Quieres ser mi hijo?" (Foto: Instagram)

Cabe recordar que Ludwika Paleta tiene 44 años mientas que Juan Pa Zurita, 27, lo que en la película de comedia romántica es un elemento importante de la trama.

Durante su entrevista en el matutino, donde también estuvo presente Andrea Legarreta, Galilea celebró que los nuevos proyectos cinematográficos del país toquen libremente algunos temas considerados como “tabú” entre la sociedad.

Por su parte Ludwika coincidió con la popular conductora y externó su postura, con la que cuestionó por qué los hombres jóvenes que se involucran con una mujer mayor son considerados como unas galanes, mientras que a las mujeres que hacen lo mismo se les suele criticar.

“Una de las cosas que más me gustó de la visión de la directora y escritora de la película es que me decía ‘¿por qué los hombres hasta les festejan que anden con una más joven?’ Te echan porras, te festejan, quiere decir que eres más hombre, más una serie de cosas y con las mujeres sucede lo contrario, porque socialmente nos han enseñado a que si andas con uno más joven, eso significa ciertas cosas de ti”, dijo Ludwika.

Las actrices criticaron algunas creencias de la sociedad respecto a las relaciones Crédito: Televisa

Tras ello Galilea Montijo complementó la idea de Paleta y defendió a las mujeres que sostienen un romance con un hombre menor que ellas.

“Hasta se burlan de uno. El otro día lo platicábamos. A ver, si tienes para pagar el boleto del muchachito, ¿por qué no? Es colágeno puro, mana. Me contó la amiga de una amiga, no porque lo esté diciendo por mí”, dijo entre risas la también actriz de telenovelas como La verdad oculta.

Estas declaraciones de la también ex conductora de programas como Pequeños gigantes y Vida TV surge después de que hace unos meses, después de que diera a conocer el fin de su matrimonio de 12 años con Fernando Reina -padre de su hijo Mateo-, a Galilea se le vio disfrutando de la playa con un hombre más joven que ella.

Tras ser vista con el modelo español Isaac Moreno, Galilea fue objeto de especulaciones y se rumoró que estaba inciando una nueva relación sentimental, y que incluso era la “sugar mommy” del musculoso joven.

Galilea fue captada en la playa en mayo de 2023 con el modelo español Isaac Moreno (Foto: cuartoscuroe intagram)

La situación fue motivo de revuelo en las redes sociales e incluso en el foro del programa Hoy la conductora fue objeto de burlas, pues incluso sus compañeros se rieron de ella dado que se mostró apenada cuando se tocó el tema en el matutino.

Sin embargo Galilea no aclaró ni negó nada al respecto de su presunta nueva relación, pero afirmó que está abierta a volver a encontrar el amor.