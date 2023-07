Bárbara Torres humilló a La Barby Juárez y fue criticada: “Que fea”

La actriz argentina hizo un comentario sobre la boxeadora que disgustó a más de uno. (Captura)

Bárbara Torres fue una de las concursantes de La Casa de los Famosos México más polémicas y controversiales a tal grado que fue duramente criticada, inclusive por personas que no son seguidores del reality show, esto debido a que fue muy difundida y mencionada su participación en el concurso de televisión lo que la llevó a recibir señalamientos debido a su “actitud grosera” la cual, aseguraron, volvió a relucir cuando habló sobre La Barby Juárez y la humilló en una de las galas.

Durante la noche del miércoles 26 de julio, en la que ocurrió la Gala de nominación, fueron invitados, como panelistas, los exconcursantes de este programa de televisión entre las que se encontraba la actriz argentina Bárbara Torres que le tocó dar su opinión de lo que estaba ocurriendo dentro de “la casa”.

Ella subrayó que la boxeadora tenía problemas porque al parecer no tenía nociones sobre a quién les iba a entregar sus votos para ponerlos en riesgo de ser seleccionados para poder quedar eliminados del reality show y salir el próximo domingo 30 de julio, pero al dar su opinión hizo un “comentario innecesario” que calificaron como grosero, ofensivo y humillante.

Esto fue lo que dijo: “Es que él se quiere enfrentar a Jorge porque evidentemente va a estar nominado, pero la cabeza de La Barby es un poco rara... así como su forma de hablar... entonces el punto es que”, y en este momento se vio interrumpida por el Borrego, por Apio y por Ferka que cuestionaron y criticaron la expresión de Bárbara Torres.

Los panelistas de LCDLF se enojaron por sus declaraciones Crédito:@MomentosDeLCDLF

Fue Apio Quijano el primero en romper el silencio incómodo que se generó tras el comentario de Bárbara, el cantante de Kabah le espetó lo siguiente: “Que fea”. En el caso del comediante Juan Carlos El Borrego Nava (que fue un invitado) le comentó que “por qué la agresión innecesaria” y en el caso de Ferka sólo pudo expresar las dos palabras: “¿Qué onda?”.

Los seguidores de La Casa de los Famosos no pasaron por alto el comentario de la intérprete de Excelsa y la criticaron por su actitud “grosera”, calificaron, y detallaron que ahora no tiene excusa porque ya no vive con la presión de estar dentro del reality show, hecho que ella utilizó como justificación para las palabras que decía en el programa de entretenimiento televisivo.

Esto le valió para que los usuarios de redes sociales arremetieran en su contra diciendo que de nada valió el hecho de que su hijo fuera a pedir respeto para su mamá si ella misma era la que empezaba con las agresiones y los insultos, por lo tanto recordaron la popular frase “si se lleva se aguanta”.

Nachito Torres aseguró que se han dicho cosas horribles de su madre Credito:VIX@LaCasaDeLosFamosos

Redes tunden a Bárbara Torres por humillar a la Barby Juárez

Uno de los constantes ataques en contra de la actriz de La Familia P’ Luche fue el hecho de que era una extranjera señalando y burlándose de una boxeadora mexicana, acto que, aseguraron, nunca le iban a perdonar, asimismo pidieron que la argentina ya no fuera invitada a las galas de La Casa de los Famosos. Así se expresaron los críticos de Bárbara Torres:

“Ahora qué excusa va a meter esta loca, antes era la presión de la casa que la hacía ser como es ... ahora? El vestido le queda muy apretado?”, “Bárbara siempre con comentarios destinados, fuera de lugar. Ni porque está afuera deja decir tonterías.”, “Que venga su bendición de Bárbara a exigir respeto ahora... esta señora no entiende”, “Obviamente lo hizo con dolo porque no soporto que Barbie no la salvara es una persona vengativa y rencorosa por favor no la inviten a las galas”.