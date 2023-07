Wendy Guevara llegó a los golpes con un novio que tuvo antes de ser famosa

¿Wendy Guevara ya no es la favorita del público? (Fotos: ViX+)

Actualmente Wendy Guevara es toda una personalidad del internet y ahora con su participación en La Casa de los Famosos se convirtió en una celebridad donde prácticamente todo lo habla o hace se vuelve viral y tema de conversación dentro de las redes sociales y los medios de comunicación, pero no siempre fue así, en cambio, en el pasado, La Perdida era una mujer trans de León, Guanajuato, que sufrió violencia en múltiples ocasiones a consecuencia de un novio que tuvo antes de ser famosa.

Te puede interesar: Marlon visita a Wendy Guevara en “La Casa de los Famosos” y lanza contundente mensaje a Nicola Porcella

Para los seguidores del popular reality show, los miércoles son días importantes debido a que son las jornadas de la semana donde se lleva a cabo la Gala de Nominación, conociendo así el nombre de los participantes que podrían abandonar el concurso televisivo el domingo de la semana en curso.

Pero, en ocasiones, los integrantes de este programa dan declaraciones que podrían pasar desapercibidas debido a la inmediatez con las que se comentan, pero gracias a las redes sociales algunos momentos quedan para la posteridad como lo fue el caso de la revelación que dio Wendy Guevara sobre los episodios violentos que sufrió a manos de una de sus exparejas que la agredía físicamente.

Te puede interesar: Wendy Guevara manda romántico mensaje a Marlon en medio de rumores sobre su supuesta paternidad

Todo el tema surgió cuando la misma integrante de Las Perdidas recordó el momento en que cantó el tema Lo Siento, Mi Amor de la artista Jenny Rivera, La Diva de la Banda, y recordó que estaba con sus amigas cuando llegó su novio de ese entonces y la golpeó.

Emilio Osorio aseguró que ninguno de los participantes de La Casa de los Famosos México es la que más ha sufrido para llegar "al lugar en dónde está". (Vix)

Esto fue lo que dijo la influencer: “Estaba en casa de Pachita, allá en León, y que mi novio me rompe mi madr* por cantar esa canción... me madre*, que feos modos, que bueno que ya no es mi novio... me pegó a put***s”, declaró Wendy Guevara ante la sorpresa de Sergio Mayer que no podía creer el episodio de violencia que vivió Wendy antes de convertirse en una celebridad.

Te puede interesar: ¿Wendy Guevara fue traicionada por Marlon? el influencer aclara si será papá con alguien más

Quien estaba cerca, cocinando para el resto de los integrantes de La Casa de los Famosos México era Jorge Losa quien motivó a la influencer diciéndole que era una mujer hermosa y que se merecía a mejores personas en su vida, entre ellos Marlon Comenarez. El albacete pidió a Wendy que lo hiciera su novio porque le demostraba su cariño, el cual dejó claro con los actos y detalles que ha tenido con ella como el arrojar flores y sopas instantáneas desde un helicóptero.

O como el momento más reciente que protagonizó Marlon al entrar al lugar donde se lleva a cabo el programa televisivo para entregar un gran ramo de rosas a Guevara mientras le decía cuánto la quiere.

Marlon Colmenarez entró a La Casa de los Famosos y Wendy Guevara no pudo abrazarlo

El pasado martes 25 de julio la noche de los integrantes de La Casa de los Famosos México dejó de ser monótona porque desde media tarde La Jefa anunció que en algún momento del día iba a iniciar una dinámica que está relacionada con el sonido de una alarma. Cada que se emitiera un sonido en particular, los participantes deben “congelarse” y evitar hacer algún movimiento o sino serían nominados automáticamente.

El modelo visitó a Wendy Guevara Credito:Tiktok@lacasafamososmx

En el momento en que ellos ya no podían moverse se abrieron las puertas del lugar para revelar a un visitante: se trató de Marlon Colmenarez, el presunto novio de Wendy Guevara. Él portaba un ramo de flores que regaló a La Perdida así como un mensaje muy especial para la influencer.

“No te muevas por favor... vine a verte porque me pedías mucho que viniera... quiero decirte que estoy muy orgulloso de ti... te amo muchísimo, no sabes cuánto te extraño, quiero ser como tú cuando crezca... confío en ti que lo vas a lograr... no me decepciones a mí ni a todo México, ya falta poco... te estoy esperando afuera”.