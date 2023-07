Lucero reaccionó tajantemente a posibilidad de regresar con Manuel Mijares

Lucero y Manuel Mijares estuvieron casados de 1997 a 2011 (Foto: Instagram)

Luego de que Lucero comunicara en un documento hace algunas semanas que tras varios años de relación con el empresario Michel Kuri se estarían dando “una pausa” debido a que sus horarios laborales han sido incompatibles, lo que ha desgastado el romance, los rumores sobre una posible reconciliación de la cantante con su ex esposo, Manuel Mijares, no se hicieron esperar.

Y es que tras su divorcio en 2011, la cantante de Mi destino eres tú y el llamado “soldado del amor” han presumido su buena amistad y la cordialidad con la que conviven pese a que poco después de la separación, Lucero inició su romance con Michel Kuri.

Además, ambos famosos se han mantenido cercanos gracias a la paternidad que comparten, la de José Manuel y Lucerito Mijares, quienes incluso han aparecido con ellos en los escenarios desde que en 2020, en plena pandemia, realizaron un concierto transmitido vía streaming.

Aunado a ello, Lucero y Mijares han pasado mucho tiempo juntos durante el último año, pues gracias a su gira Hasta que se nos hizo han podido pisar diversos escenarios del país, alimentando con ello la esperanza de los fans por verlos nuevamente unidos como pareja.

Lucero descartó volver a formar una familia con Manuel Mijares (Foto: Instagram)

Han sido muchos los comentarios en las redes sociales que piden que Lucero y Mijares regresen a formar una familia, pues por más de una década fueron considerados como la pareja más estable del medio artístico y además son dos figuras entrañables de los escenarios mexicanos.

Sin embargo, en un reciente encuentro con la prensa, la cantante de temas como Electricidad y Millones mejor que tú dejó en claro que entre sus planes no está el reconciliarse con el padre de sus dos hijos, y aclaró que volverse a “emparejar” con Mijares sería extraño para ellos.

“No, ya sería imposible, o sea, ya todo el mundo dice ‘¿pero van a volver?’, o sea, no, no gracias, no. Yo creo que para ella (Lucerito Mijares) sería más raro que para nosotros y para nuestro hijo también, dirían cómo de ‘¿qué onda?, ¿qué está pasando?’. No, tenemos nuestras vidas por separado muy felices, y no hay planes ni hay onda de volver”, dijo la artista de 53 años.

Por otro lado, la también actriz de telenovelas como Lazos de amor y Los parientes pobres fue cuestionada sobre si ve próxima su reconciliación con el empresario y sobrino del magnate Carlos Slim, Michel Kuri.

La razón de su separación de Michel Kuri es que a últimas fechas ya no podían convivir como pareja debido a sus apretadas agendas (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

“Espero no durar mucho tiempo soltera, esperemos que volvamos pronto a ser novios eternos como siempre”, dijo, y también declaró si prefiere estar soltera o en pareja. “¿Qué preferiría yo decir?... ¿Prefiero estar soltera o no?... yo prefería ser novia eterna del novio eterno, eso sí preferiría...”.

¿Por qué se separaron Lucero y Michel Kuri?

El 12 de julio de este 2023, Lucero compartió un mensaje en sus redes sociales donde anunció que “desde el amor” decidió junto al empresario darse una pausa en su relación de diez años, esto debido a que ya no estaban pasando tiempo juntos. Sin embargo dejó abierta la posibilidad de reanudar el romance a la brevedad.

Así lo escribió la actriz y cantante en el post dirigido a sus cuatro millones de seguidores en Instagram.

“Desde el profundo amor que nos tenemos Micho y yo, queremos compartirles que por ahora hemos decidido poner una pausa en nuestra hermosa relación de pareja de tantos años. Los tiempos nos están jugando una mala pasada, el trabajo nos absorbe y no podemos compartir tantos momentos juntos y convivir como siempre lo hemos hecho... de común acuerdo, en paz y de la mano hemos tomado esta difícil decisión, que deseamos sea temporal, por el bien del gran amor que nos tenemos”.