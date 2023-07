La estrategia de Creel para asegurar los programas sociales

Foto: Diego Alva/Infobae

El aspirante a la candidatura presidencial por la oposición, Santiago Creel Miranda, se pronunció al debate sobre los programas sociales, luego de que el tema resurgiera tras las declaraciones del ex presidente Vicente Fox Quezada.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados utilizó sus redes sociales para hablar en favor de los apoyos económicos, indicando su importancia a nivel nacional. Ante ello, aseguró que estos programas seguirán como una iniciativa de gobierno, en el caso de que la oposición llegará a ganar en la contienda del próximo año.

En uno de sus videos mensajes denominado como Lo bueno y lo malo, el aspirante a la candidatura presidencial afirmó que los apoyos que este gobierno ha otorgado continuarán, sobre todo ante la desigualdad económica que presenta el país. No obstante, señaló que esto no es lo suficiente para acabar con las diferencias.

“Voy a mantener, mejorar y complementar los actuales programas sociales. México padece una enorme desigualdad y pobreza, si hay que apoyar con todo a los que menos tienen. Los programas sociales no son suficientes para combatir la desigualdad y la pobreza”, destacó.

El presidente López Obrador presentó el video en el que Santiago Creel acusa "discriminación inversa", en su sección "No lo digo yo" (Presidencia)

Aunado a esto indicó que los apoyos económicos sí son una ayuda, no obstante, son una respuesta a corto plazo, lo que podría suponer una desventaja al no ayudar a atacar el problema desde raíz. Ante esto, destacó que una verdadera estrategia sería inyectar e invertir en los sistemas deficientes, como el sector salud y educación, pues mencionó que no había beneficio que el dinero que dan los programas sea gastado en problemas.

“Los programas sociales no alcanzan por los pésimos servicios públicos que da el gobierno. Solo en materia de salud las familias gastan más de lo que reciben, lo que entra por una bolsa, sale por la otra. Los programas sociales podrán ayudar en algo en el corto plazo, pero tenemos que dejar de pensar de esa manera y general planes a largo plazo para construir una vida digna”, apuntó el panista.

Aunado a esto, enlistó los pendientes que deberían implementarse para ayudar a los problemas que enfrenta el país, en donde destacó las inversiones en distintas instituciones. Elevar la calidad de los servicios sociales, así con un buen manejo de los recursos públicos, en donde el gasto de gobierno se dirija en los sistemas necesarios.

Aunado a esto, habló sobre políticas públicas que generen y promuevan empleos con “salarios bien pagados”.

El aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Santiago Creel. Foto: Cámara de Diputados

“Para reducir de verdad la pobreza y la desigualdad social tenemos que generar programas que ayuden a las mujeres para salir adelante y para tener más oportunidades”, destacó Creel Miranda.

Los programas sociales seguirán, según la oposición

Luego de que el ex presidente Vicente Fox Quezada pidiera a Xóchitl Gálvez quitar los programas sociales en caso de llegar a la presidencia, algunos aspirantes a candidatura presidencial salieron a corregir al ex mandatario, indicando que esto no era una de sus iniciativas rumbo a la sucesión presidencial.

Ante esto, la senadora de Acción Nacional indicó que los apoyos económicos si estaban contemplados los apoyos económicos. De igual manera, las dirigencias del propio partido emitieron un comunicado en donde se negaban a compartir la postura de Vicente Fox, asegurando que los programas habían sido considerados como una estrategia.

Xóchitl Gálvez explotó contra López Obrador y el expresidente Vicente Fox. Foto: Especial

“En relación con la política social, los programas sociales y las declaraciones del ex presidente Vicente Fox, la Comisión Redactora de la Plataforma Electoral 2024 del PAN, señala que dentro de sus trabajos se tiene contemplado la continuidad y la consolidación de los apoyos sociales para la población. Cabe recordar que dichos apoyos han sido parte desde hace 24 años”