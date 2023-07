Gaby Spanic intentará que su ex asistente vuelva a ser juzgada por intento de homicidio

Gaby Spanic demandará a uno de los peritos implicados en su denuncia por intento de homicidio (Instagram/@gabyspanictv)

A 13 años de que la ex asistente de Gaby Spanic fue absuelta de presunto intento de homicidio, la actriz intentará que su caso sea reabierto con nuevas pruebas en contra de una de las personas implicadas en el proceso.

Te puede interesar: Las mejores películas de Google en México para ver hoy mismo

La protagonista de La Usurpadora, gracias a una demanda que Manuel José (el supuesto hijo no reconocido de José José), podría hacer que Celeste Fernández, a quien acusó de envenenarla a ella y a su hijo, vuelva a ser juzgada, según compartió en el programa ¡Siéntese quien pueda!.

Así como José Manuel, Gabriela iniciará una demanda en contra del perito Adrián Wlado Capetillo, quien, según acusó ella, fue el responsable de desestimar todos los peritajes que ella tenía en contra de Celeste, asegurando que eran falsos, llevando a la ex asistente a ser absuelta.

Gaby Spanic demandará a uno de los peritos implicados en su denuncia por intento de homicidio. Crédito: Univisón

La demanda de la venezolana contra el perito será porque él se habría presentado como un perito privado, pero también era funcionario público, lo que sería un crimen.

Te puede interesar: Las mejores películas de Disney+ en México para ver hoy mismo

“Adrián Gualdo Capetillo, quien fue el perito en parte, que no tenía la facultad de serlo por ser servidor público, él fue quien anuló todo y dijo que todos los peritajes eran falsos”, dijo la histrionisa.

José Manuel, por su parte, lo demandó por las mismas razones y, además, por no tener experiencia ni estudios en genética y mentir, asegurando que sí. Aparentemente, también habría sido demandado por Ninel Conde por el examen toxicológico en el que resultó ser positiva a cocaína en 2018.

En ese entonces, Celeste Fernández aseguró que ella no era la encargada de hacer la comida en casa de Gaby, por lo que defendió su inocencia (Captura de pantalla/YouTube "Siéntese quien pueda")

Debido a estos procesos legales, Gualdo Capetillo ya fue removido de su cargo.

Te puede interesar: Las 10 películas de HBO Max en México para engancharse este día

Con esta información, Gaby nuevamente buscará obtener justicia y que Celeste Fernández nuevamente sea juzgada y que sus peritajes vuelvan a ser considerados en el proceso.

“Yo me he aferrado mucho a la fe en Dios y también como madre (...) Fueron muchas situaciones, que se burlaban, ¿qué querían?, ¿quemarme?, ¿matarme? Algún día yo tengo fe que Dios va a hacer justicia”

La demanda será presentada en México la próxima semana, según informó Alex Rodríguez en el programa.

Gaby espera finalmente obtener la justicia que ha buscado en los últimos 23 años (Instagram/@gabyspanictv)

¿Por qué Gaby Spanic acusó a su ex asistente de presuntamente envenenarla?

En 2010 Gabriela inició una denuncia en contra de su ex asistente, Celeste Fernández, por supuestamente intentar envenenarla a ella, a su hijo y a la nana de éste a través de la comida, a la cual le habría puesto amonio.

Presentaron síntomas como dolores de cabeza y abdominales, escalofríos, debilidad, vómitos, vértigo y otros más. Cuando fueron al médico, él les informó que todos tenían amonio en el organismo.

En su denuncia, mencionó que su asistente les ofrecía con mucha frecuencia agua u otras bebidas como refrescos, pero ella nunca consumía lo que había en la casa con el pretexto de que ya había comido.

Celeste siempre se involucró con toda la familia de Gaby, pero presuntamente habría actuado sólo en contra de la actriz, su hijo y la nana (Instagram/@gabyspanictv)

Según informó la prensa en ese momento, los peritos habrían encontrado una ampolleta de la sustancia en la habitación donde dormía la asistente.

Celeste fue aprehendida y encarcelada durante las investigaciones, las cuales duraron meses. No obstante, el proceso finalizó en 2011 dejando libre a la inculpada por falta de pruebas.

Mientras tanto, el hijo de Spanic tuvo que ser sometido a dos cirugías a causa de la intoxicación, mientras que ella fue hospitalizaba.

“Se burlaron tanto de mí y de este caso, que fue un caso muy duro. Hay compañeros que dicen que yo estaba trabajando y me desmayaba, a mí me hospitalizaron, a mi hijo también (...) pequeño le hacían lavados estomacales, yo no le quería tocar el corazón porque pensaba que estaba muerto”, recordó Gaby en ¡Siéntese quien pueda!