Eric del Castillo estaba enamorado de Silvia Pinal: “Le tenía muchas ganas”

El actor reveló su amor por Silvia Pinal. (Archivo)

El actor Eric del Castillo asistió a la ceremonia de entrega de los Premios Bravo 2023 donde fue cuestionado sobre el estado de salud de Silvia Pinal y ante la ausencia de la primera actriz en este premiación a lo que él contestó, para sorpresa de todos, con una confesión que hizo al revelar que estaba enamorado de ella cuando se encontraba soltero e incluso intentó conquistarla, pero lamentablemente para él no tuvo éxito.

Te puede interesar: Silvia Pinal reapareció en video tras supuesta crisis de salud

Fue en una breve entrevista que tuvo con distintos medios de comunicación cuando mencionó que no estaba enterado de que la conductora de Mujer, Casos de la Vida Real no se iba a presentar al evento, por lo que, decepcionado, aseguró que mejor se iba a retirar del lugar.

Todo se trató de una broma del actor para dar pie a su declaración. El papá de la actriz Kate del Castillo demostró su admiración y cariño por Silvia Pinal, además aseguró estar agradecido con “la vida” por permitirle trabajar al lado de una mujer profesional y “muy guapa”.

Te puede interesar: Qué pasa con la salud de Silvia Pinal: esto dijo su familia

Después de los halagos, Eric del Castillo confesó que siempre estuvo enamorado de la actriz y que una ocasión se “atrevió” a contarle lo que sentía por ella, pero no tuvo éxito en su conquista. Esto fue lo que dijo: “Todo mi cariño, mi amor y admiración, una mujer hermosa, yo trabajé con ella y le traía muchas ganas... bueno era yo soltero y se lo dije, le mencioné que te me fuiste... es real, real, sí, así es... lamentablemente ya no hablamos...”.

El actor aseguró que trató de conquistar a la actriz cuando era soltero Crédito: Imagen Entretenimiento

El protagonista de Los Marcados subrayó que fue muy afortunado por coincidir con Silvia Pinal en distintos proyectos televisivos donde pudo ser su pareja dentro de la historia y así lograr “darle un besito”.

Te puede interesar: Silvia Pinal preocupa a Pepillo Origel por su estado de salud

Eric del Castillo recientemente festejó su cumpleaños número 89, exactamente el pasado domingo 22 de julio; sin embargo reveló que no estuvo presente su hija Kate del Castillo, pero aún así le demostró su amor porque ella era “harina de otro costal”. A pesar de las sorpresas y mensajes de amor que recibió en el aniversario de su natalicio, el actor se mostró triste y puntualizó que se siente deprimido.

¿Por qué se siente deprimido Eric del Castillo?

El papá de la protagonista de La Reina del Sur preocupó a los asistentes al revelar que se encontraba triste e incluso deprimido debido a que con el paso de los años cada vez se sentía más solo y abandonado por sus amigos dentro del medio artístico los cuáles, poco a poco, han ido muriendo en los últimos años, principalmente en el 2023.

Eric del Castillo lamentó la muerte de Andrés García. (Cuartoscuro/ Ig @andresgarciatvoficial)

Así se expresó el actor: “Me da mucha tristeza estar solo, estar tan solo, ya mis compañeros se han ido, la mayoría, me estoy quedando solo, me tocó todavía hablar con Andrés García, me tocó darle un abrazo a López Tarso... voy volteando y me voy quedando solo... sé que están bien porque fueron buenos hombres”.

Eric del Castillo aseguró que eran sus grandes amigos y camaradas dentro del medio artístico y por eso siempre “los iba a echar de menos”. A este mensaje agregó que está preocupado porque ya no hay “actores como los de antes”, esto fue lo que dijo:

“Se han dado cuenta que ya no tenemos figuras, nos estamos quedando solos de verdad... todo empezó desde Pedro Infante, yo nunca me consideré un gran actor, yo estoy en esta profesión por vocación no por talento...”, mencionó el famoso a lo que recibió palabras respecto a que sí era un gran actor y su carrera justificaba el adjetivo que le estaban colocando los presentes en esta breve entrevista.