Diputados exigieron investigación sobre derrame de Pemex en el Golfo de México

Foto: Cuartoscuro

La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados exigió una investigación a fondo sobre el reciente derrame de petróleo crudo de Petróleos Mexicanos sobre aguas del Golfo de México.

Te puede interesar: “Se tiene que investigar y la posibilidad de suspender contratos”, AMLO reacciona a los accidentes de Pemex en Campeche

El derrame de la petrolera mexicana afecta 400 kilómetros cuadrados en la zona de Cantarell por ello pidieron a la Secretaría de la Función Pública realizar las indagaciones pertinentes.

Los priistas denunciaron que el presupuesto para el mantenimiento de instalaciones de Pemex se redujo en 49% en los dos últimos años, por ello Carolina Viggiano señaló que este gobierno ha demostrado en distintas ocasiones que la protección ambiental no es su prioridad.

Te puede interesar: Calderón condenó falta de presupuesto en PEMEX: “Antes se invertía el doble”

Este 26 de julio, Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, negó que se trate de una tragedia ambiental y aseguró que la gran mancha observada vía satélite en el Golfo de México se debe al fenómeno natural conocido como “chapopoteras”.

Una mancha de grandes dimensiones causa daño ecológico en aguas del Golfo de México desde hace días

La legisladora Carolina Viggiano Austria llamó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a que dé a conocer el tamaño real del daño y aclare el informe que el gobierno presentó, en el que minimiza la situación y se contrapone con el reporte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que advierte que el derrame alcanzó 467 kilómetros cuadrados.

Te puede interesar: Por qué Emilio Lozoya habría sido traicionado “por sus amigos”, según la defensa

Este jueves, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador evadió hablar durante su conferencia mañanera sobre el tema del derrame en el Golfo de México.

Por ello, mediante tres puntos de Acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los diputados del PRI exigieron que las autoridades competentes informen, investiguen y castiguen el derrame de crudo en la Sonda de Campeche, en el Golfo de México.

Los del tricolor expusieron que “las políticas de austeridad impuestas por esta administración, aunado a la falta de capacidad e indolencia de las autoridades actualmente en el cargo, han derivado en diversos incidentes como este lamentable derrame de crudo en el Golfo de México”.

Octavio Romero, director de Petróleos Mexicanos (Pemex),negó que haya ocurrido un derrame. REUTERS/Raquel Cunha

“Este gobierno ha demostrado en distintas ocasiones que la protección ambiental no es su prioridad, ejemplo de ello es la devastación en la selva maya y el uso de combustóleo en lugar de energías limpias”, afirmó Carolina Viggiano.

El director de Pemex negó un accidente y justificó que las manchas de combustible en el campo Ek-Balam, en la Sonda de Campeche, son emanaciones “naturales” de hidrocarburos que con el reflejo de las luz solar generan un efecto visual.

“No es petróleo crudo pesado, es ligero. Lo que se observa son láminas muy pequeñas y delgadas de aceite, no es chapapote, son láminas que están sobre la superficie […] Con las corrientes y las olas se incorpora al ambiente marino”, aseguró Romero Oropeza.

Ante ello, el diputado Javier Casique solicitó que PEMEX haga pública la notificación que entregó a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) sobre este accidente.

Aclaró que, de acuerdo con análisis de organizaciones de la sociedad civil, entre 2020 y 2022, la gravedad de los siniestros de Pemex ha aumentado en un 126%, mientras que el presupuesto destinado al mantenimiento de instalaciones se ha reducido en 49%.

En los últimos años han crecido las acusaciones por contaminación contra Pemex REUTERS/Raquel Cunha

Finalmente, los del tricolor consideraron urgente una investigación sobre este derrame y se sancione a quienes resulten responsables de este ecocidio y desperdicio de recursos fósiles, exigieron en sus puntos de acuerdo los legisladores de la bancada.

“Esto del derrame de petróleo, se pueden dar todas las explicaciones, se puede argumentar y no. Si le ensartas pierdes y si no le ensartas perdiste. También no hay que enojarse, todo esto es para disfrute”, dijo el mandatario federal este jueves en Palacio Nacional al ser cuestionado sobre el asunto.