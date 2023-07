Carlos Trejo aseguró que tuvo encuentro con el fantasma de Selena

El investigador de lo paranormal presentó imágenes del supuesto fantasma de Selena Quintanilla. (Archivo) (Ig: @ct_caza)

La muerte de Selena Quintanilla siempre será considerada como una de las más trágicas dentro del mundo de la música debido a que fue asesinada por su administradora, y presidenta del club de fans, Yolanda Zaldívar cuando la cantante tenía 23 años. El crimen tuvo lugar en la localidad de Corpus Christi, en Texas, Estados Unidos, lugar que fue visitado por el investigador paranormal Carlos Trejo y en donde aseguró que tuvo un encuentro con el fantasma de la Reina del Tex-Mex.

El Cazafantasmas reconocido por el público mexicano acudió al lugar donde nació, vivió y murió Selena Quintanilla para visitar los lugares que están dedicados a ella como el memorial y el museo donde se exhiben sus pertenencias, entre ellas, el vestuario que usó en su último concierto en el Astrodome o el micrófono que aún tiene labial con el que se maquillaba la joven que era promesa de la música texana.

Fue en este sitio donde Carlos Trejo aseguró que en las grabaciones de los videos del lugar se aparece un rostro parecido al de la hermana de A.B. Quintanilla. El investigador aseguró que esto era sólo “para calentar motores” porque una vez que estuvo en el panteón logró captar, supuestamente, un audio donde se escucha una voz similar a la de la artista diciendo las siguientes palabras: “mis papás”.

El cazafantasmas aseguró que encontró al espíritu de la "Reina del TexMex" Crédito: TV Azteca

El equipo del autor de Cañitas decidió regresar al cementerio donde está sepultada Selena Quintanilla, pero esta ocasión de noche e iluminado únicamente por las luces especiales que ellos manejan para sus linternas. De acuerdo con Carlos Trejo se puso apreciar una silueta “fantasmal” junto a la cerca que protege la tumba de la intérprete de Como La Flor.

Asimismo reveló que pudo captar otra frase con la que supuestamente el fantasma de la cantante intentó comunicarse con el investigador de lo sobrenatural, esta, de acuerdo con él, fue “gracias” porque según Trejo este tipo de casos y de acercamientos a los restos de la artista le indican que no ha sido olvidada.

Después de que captó estas palabras, Carlos Trejo, mostró un material audiovisual donde se ve una sombra entre los árboles que están en las inmediaciones del cementerio de Corpus Christi. Silueta que el también presentador explicó que tenía similitud con Selena Quintanilla y su apariencia en la última presentación que tuvo, donde portó el icónico vestuario que hasta ahora la identifica.

El icónico vestuario de Selena (Foto: Youtube Selena Quintanilla)

Carlos Trejo reveló que todo esto de las apariciones y manifestaciones de la intérprete de No Me Queda Más lo conmovió en demasía de una forma que no sentía hace mucho tiempo, además le causó “mucha emoción”, contó en el programa Venga La Alegría que fue el espacio donde presentó el material audiovisual producto de su investigación.

Patricio Borghetti y Kristal Silva, conductores que se encargaron de estar en el momento en que Trejo mostró los videos, confesaron que todas las pruebas del encuentro del mexicano con el espíritu de Selena Quintanilla les puso “la piel chinita”.

Agradecieron al Cazafantasmas por traer una “emocionante” historia y le solicitaron que pronto mostrara más aventuras relacionadas con artistas y cantantes.

Yolanda Saldívar podría salir próximamente por libertad condicional

De acuerdo con las autoridades judiciales de Texas, la pena máxima que se puede dictar como sentencia a una persona que sea puesta en prisión bajo la jurisdicción de este sistema de justicia será de 30 años. Debido a esto, Yolanda Saldívar, asesina de Selena Quintanilla, podría solicitar la libertad condicional en dos años, exactamente el 30 de noviembre de 2025.

A pesar de que puede abandonar la cárcel en los próximos años, Abraham Quintanilla, papá de la intérprete de Ya Ves, espetó que lo mejor para ella es que permanezca tras las rejas porque fuera de ellas hay muchas personas que quieren dañarla por sus actos en contra de la Reina del Tex-Mex.