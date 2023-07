Yeri Mua en polémica por colgarse de supuesta infidelidad de Rauw Alejandro a Rosalía: “Si él me engaña, me aguanto”

Rauw Alejandro, Rosalía y Yeri Mua (Instagram)

El martes pasado, el mundo quedó en shock al darse a conocer que Rauw Alejandro y Rosalía habrían terminado su romance. Aunque la noticia ya parecía mala, pues ambos eran una de las parejas más queridas de la industria musical, todo empeoró cuando comenzaron a surgir rumores de que el reguetonero le habría sido infiel a la española con una modelo llamada Valeria Duque.

Las reacciones no se hicieron esperar pese a que esto aún no ha sido confirmado o desmentido por los involucrados, sin embargo, Yeri Mua no quiso quedarse afuera del debate y lanzó comentarios sumamente polémicos al respecto.

Qué dijo Yeri Mua sobre Rauw y Rosalía

Fue a través de su cuenta de Twitter donde la influencer -la cual recientemente descubrió que su expareja Naim Darrechi le fue infiel- mencionó que ella no tendría problema si el cantante de Playa Saturno le pusiera los cuernos.

“Si rauw me engaña me aguanto total ya le aguante cuernos a uno q otro rufián q no se los aguante a ese precioso”, dijo.

Yeri Mua sobre Rauw Alejandro (Twitter yerimua)

Pero ahí no terminó todo, ya que la también modelo ahondó en que siempre le pareció atrectivo Rauw y aprovechó para mandar un contundente mensaje a Rosalía.

“Mentira tqm Rosalia pero alc yo también te lo quería bajar”, puntualizó.

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos estallaron en contra de la joven, pues aseguraron que sus comentarios fueron sumamente desafortunados.

“Si, es normal conformarte con nada cuando no conoces la terapia”. “Aguantar cuernos no es algo que debas soportar solo pq tienes a alguien muy atractivo, mejor hay que trabajar más en el amor propio”. “Por tener ese pensamiento con razon siempre agarras a puro jodido”. “Por eso has vivido cosas turbias prefieres aceptar menos de otros que esperar más de ti y amarte más ti misma”, son algunas de las críticas que recibió.

Cómo se dio a conocer que Rosalía y Rauw rompieron

Fue la revista People quien confirmó la noticia que rápidamente le dio la vuelta al mundo. Cabe señalar que hasta el momento, ni Rauw o Rosalía se han pronunciado oficialmente sobre este suceso.

Rosalía dejó un emotivo mensaje a sus fans tras anunciarse el fin de su compromiso con Rauw Alejandro

La inesperada ruptura se dio poco meses después de que ambos dieran a conocer a través del video oficial de su colaboración musical Beso que estaban comprometidos y más enamorados que nunca.

Los rumores sobre un rompimiento ya habían comenzado a resonar desde días antes, donde se especulaba que la familia de Rosalía no estaba contenta con el puertorriqueño. Además, algunas fotos de Rosalía con lágrimas en los ojos también causaron ruido entre sus fans.