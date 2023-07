¡Vuelve a México! Atlanta Hawks enfrentará al Orlando Magic en el NBA México City Game 2023

NBA México City Game 2023 contará con la participación de Atlanta Hawks y Orlando Magic (@ATLHawks)

La emoción del baloncesto de la NBA regresa a México con el anuncio oficial de la fecha y los equipos para el esperado NBA México City Game del 2023.

En un hecho sin precedentes, los Atlanta Hawks tendrán su primera visita al país y se enfrentarán al Orlando Magic el próximo jueves 9 de noviembre en la icónica Arena Ciudad de México. Una oportunidad única para los fanáticos mexicanos de disfrutar de un encuentro de alto nivel.

A través de un comunicado, la NBA confirmó la participación de estos dos equipos, quienes protagonizarán un emocionante partido en territorio mexicano.

Esta será una experiencia inigualable para los aficionados locales, que tendrán la oportunidad de ver en acción a algunas de las estrellas más destacadas del baloncesto profesional.

Atlanta Hawks y Orlando Magic protagonizarán el NBA México City Game 2023 (@OrlandoMagic)

Cabe mencionar que el NBA México City Game ha demostrado ser un evento de gran relevancia y expectativa, siguiendo el exitoso precedente establecido en el 2022, cuando los San Antonio Spurs y el Miami Heat se enfrentaron en un emocionante encuentro que dejó una huella imborrable en los seguidores del deporte en México.

La venta de boletos para el NBA México City Game 2023 dará inicio el próximo 14 de agosto, por lo que se espera una alta demanda y agotamiento rápido de las localidades.

Los aficionados ya se preparan para apartar sus lugares y no perderse la oportunidad de vivir una experiencia única en la historia del baloncesto mexicano.

Pero eso no es todo, la emoción del baloncesto continuará al día siguiente del partido estelar. El 10 de noviembre, la Arena Ciudad de México será testigo de otro emocionante enfrentamiento, cuando Capitanes, el equipo mexicano de la G-League, se enfrente al Osceola Magic, equipo filial de Orlando. Un doble espectáculo que promete llenar de adrenalina a todos los asistentes.

Atlanta Hawks y Orlando Magic listos para enfrentarse en México City Game 2023 (@ATLHawks)

NBA México City Game 2023 presenta a estrellas en acción y opciones exclusivas para los aficionados

La NBA está de regreso en México con el tan esperado NBA México City Game 2023, y esta vez trae consigo una emocionante selección de estrellas del baloncesto para deleitar a los fanáticos mexicanos. El encuentro número 32 para la NBA en México, desde 1992, promete ser una experiencia inolvidable con la presencia de jugadores destacados y opciones exclusivas para los aficionados.

El partido se llevará a cabo en la Arena Ciudad de México el próximo jueves 9 de noviembre, y los equipos protagonistas serán los Atlanta Hawks y el Orlando Magic. Un duelo que marcará la tercera visita del Orlando Magic a tierras mexicanas, y que sin duda mantendrá a los aficionados al borde de sus asientos.

Una de las principales figuras a seguir en este emocionante enfrentamiento será Paolo Banchero, el talentoso jugador nombrado como el “rookie” o novato del año en la temporada pasada. Con un poco más de experiencia ahora, Banchero estará en acción defendiendo los colores del Orlando Magic, y su presencia en la cancha promete emociones y jugadas destacadas.

NBA México City Game 2023 presenta a los Atlanta Hawks contra el Orlando Magic (@ailoviutl)

Por el lado de los Atlanta Hawks, las miradas estarán puestas en dos jugadores con un recorrido impresionante. Trae Young y Dejounte Murray, ambos con experiencia en el All-Star Weekend, buscarán dejar su huella en el NBA México City Game 2023 con su talento y destreza en la cancha.

Para los aficionados que no quieran perderse este emocionante encuentro, la preventa exclusiva para miembros de NBA ID se llevará a cabo los días 14 y 15 de agosto. Así que si aún no eres miembro, es hora de registrarte para asegurar tu lugar en este evento imperdible.

Además, aquellos que cuenten con tarjeta de Banco Azteca tendrán la oportunidad de adquirir sus boletos en preventa del 16 al 18 de agosto, mientras que el 19 de agosto será la fecha para el público en general. Es momento de planificar desde ya para no perderse esta experiencia única.

Capitanes y Osceola Magic se unen al NBA México City Game 2023 (@OrlandoMagic)

Para aquellos que busquen algo más exclusivo, se ofrecerán paquetes especiales de boletos que incluirán acceso premium, experiencias VIP, hospitalidad y alojamiento en hoteles locales. Una oportunidad ideal para disfrutar del NBA México City Game 2023 de una manera única y especial.

Pero no te preocupes si no puedes asistir en persona, NBA México ha confirmado que el partido entre el Orlando Magic y los Atlanta Hawks se transmitirá en vivo a través de ESPN, Star+, TUDN y NBA League Pass. Así que, dondequiera que estés, podrás ser parte de la emoción y no perderte ni un solo momento de este gran espectáculo deportivo.

NBA MEXICO CITY GAME

Orlando Magic vs Atlanta Hawks

9 de noviembre

Arena CDMX

Fechas de Preventa