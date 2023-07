Sandra Cuevas buscará ser la próxima secretaria de Seguridad de la CDMX

Captura: TW @ Sandra Cuevas

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, alzó la mano para ser la próxima titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, no obstante, algunos de sus simpatizantes desean que dispute la jefatura de Gobierno capitalina.

Durante su presentación del su primer informe del Operativo Diamante, la edil indicó que ha incursionado en iniciativas de seguridad que han dado “buenos resultados” en su demarcación, por lo que podría ocupar el puesto como una próxima autoridad capitalina.

“Quiero dejar claras mis aspiraciones para poder encabezar la Secretaría de Seguridad Ciudadana”, aseguró ante los presentes.

Cabe mencionar que mese anteriores, la integrante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se había pronunciado como un posible perfil de la alianza opositora para obtener la Ciudad de México, no obstante, tras una serie de conflictos en su demarcación, se bajó de la contienda rumbo a las elecciones del 2024.

Durante su evento realizado este 25 de julio, destacó sus intenciones políticas, las cuales han estado “muy claras” como un funcionario al servicio de la Ciudad de México. Recordó, ante cientos de personas, que desde sus inicios en la política ha buscado encabezar un movimiento a favor de la capital, el cual siguió hasta ganar la alcaldía por la alianza del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La edil señaló que ante su llegada a Cuauhtémoc se han implementado distintas estrategias de seguridad que han tenido buenos resultados, sobre todo a incursionar en su Operativo Diamante.

“Desde junio se han realizado 27 Operativos Diamante en 17 colonias. Un concepto de seguridad integral: Orden del comercio y recuperación de espacios públicos, creación de senderos seguros, empleos y la meta de la alcaldía más iluminada”, destacó en redes sociales.

Aunado a esto, destacó que sus estrategias han beneficiado a la alcaldía en distintas formas, señalando que hubo distintas remodelaciones en mercados públicos en donde se han invertido en 39 de ellos. Así como también, sus “arreglos” a la propia demarcación.

Señaló que Cuauhtémoc es una de las alcaldías con más visitantes en la Ciudad, por lo que reconoció el gran trabajo que implica encabezarla. Aseguró que en lo que queda de su mandato seguirá implementando planes de seguridad.

Sandra Cuevas se baja de la contienda

La alcaldesa habría manifestado sus ganas de ocupar la jefatura de Gobierno de la CDMX a inicios del presente año. No obstante, en el mes de mayo, anunció que buscaría la secretaría de Seguridad Ciudadana.

Ante esto, indicó que apoyaría a cualquiera de sus compañeros de bando político que se lanzarán por la Ciudad, cerrando filas por Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, o Adrián Rubalcava, edil de Cuajimalpa.

“Si tuviera la posibilidad de tomar una decisión ahorita, me gustaría la Secretaría de Seguridad Ciudadana y entrarle con todo en materia de seguridad. Cuento con la capacidad para acabar con los delincuentes, con lo que le hace daño a la ciudad y además no me tiembla la mano para hacer absolutamente nada”, destacó ante los cuestionamientos en conferencia de prensa el pasado mes de mayo

Cabe destacar que un mes antes, Sandra Cuevas habría destacado que se retiraría de la política ante las diferencias y conflictos al frente de la alcaldía. No obstante, estas declaraciones no volvieron a repetirse.

“La política mexicana es un asco. No aspiro a nada más que terminar bien mi periodo en la alcaldía Cuauhtémoc, luego me voy a retirar”, advirtió la edil.