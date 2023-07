¿Por qué Xóchitl Gálvez estaría en peligro? Éstas son las polémicas que ha tenido con AMLO

En las últimas semanas, el pleito entre Xóchitl Gálvez y AMLO ha acaparado los reflectores. (Jovani Pérez / Infobae México)

El comienzo de los procesos internos para elegir a un representante en los dos frentes políticos más relevantes del escenario nacional ha dado pie a polémicas, enemistades, uniones e incluso denuncias.

Una de las situaciones que mayor atención ha atraído es la que protagoniza la senadora Xóchitl Gálvez y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues ambos han lanzado múltiples críticas y señalamientos el uno hacia el otro.

El conflicto entre panista y morenista tiene un origen marcado en la definición del método interno de la alianza Va por México que integran PAN, PRI y PRD, en el que Gálvez quedó inscrita como una de las aspirantes a convertirse en la Responsable nacional para la construcción del Frente Amplio por México.

La senadora Xóchitl Gálvez busca ser la candidata presidencial de la alianza Va por México en las elecciones de 2024.

Pese a que fueron validados 13 participantes, López Obrador acusó al proceso de ser una farsa y a la senadora de ser la elegida por la cúpula del poder por dedazo para ser quien represente a la coalición en el proceso electoral 2023-2024 en busca de la Presidencia de la República.

Desde entonces, dirigentes, militantes y por supuesto los aspirantes se han pronunciado en contra de lo dicho por López Obrador. En una tónica generalizada, el bloque opositor a denunciado que se trata de una estrategia para desestabilizarlos.

Lo cierto es que la senadora se ha vuelto el principal centro de atención para el presidente (y demás políticos que le siguen) cuando se trata de referirse al bloque de oposición.

Pero, ¿por qué Xóchitl Gálvez estaría en peligro?

Foto: @XochitlGalvez

La seguridad de la figura que actualmente se posiciona con mayor fuerza para hacer frente a Morena y a las corcholatas en la contienda electoral, se volvió un tema en creciente importancia debido a la visita de Gálvez a Oaxaca el 22 y 23 de julio.

Durante un par de recorridos por la entidad oaxaqueña, la senadora recibió agresiones verbales por parte de algunas personas que ella misma señaló como “reventadores” para ahuyentarla de los sitios, pese a que aseguró que no realizaba proselitismo ni ningún tipo de acto con intereses políticos.

“Lo que creo es que no hay necesidad de violentar, intimidar. Yo sé que ellos gobiernan Oaxaca, que son muy poderosos y yo tengo derecho a hacer este recorrido. (…) Se ardieron y me mandaron ahí reventadores para sacarme de la feria”, contó la panista.

La senadora del PAN inició su gira por la entidad el domingo por la mañana, desde donde ofreció una conferencia llamada "mujeres que facturan"

De inmediato sus palabras repercutieron entre compañeros de militancia, aliados y en la prensa nacional. Las declaraciones fueron retomadas por López Obrador quien hizo un llamado a sus simpatizantes a no realizar actos que pusieran en riesgo la integridad de la panista o de cualquier otro político.

Sin embargo, el tema sumó controversia luego de que varios personajes y comunicadores recordaron el asesinato del entonces aspirante presidencial Luis Donaldo Colosio en 1993 y abrieron la posibilidad de que algo así se volviese a repetir tras los señalamientos y críticas de un presidente hacia opositores.

La reacción de AMLO fue condenatoria para con los escenarios planteados y reiteró su llamado a no realizar actos que conlleven o inciten violencia. En cuanto a los columnistas y periodistas, los acusó de impulsar una campaña “fascista, irresponsable, perversa” en su contra con formulaciones así.

Por su parte, Xóchitl Gálvez descartó sentirse insegura de cara a próximos recorridos y en cualquier caso, sostuvo estar consciente de las condiciones que caracterizan una lucha política.

Periodistas han alertado que la aspirante a la candidatura del Frente Amplio corre riesgo ante los embates del presidente López Obrador

“No temo por mi vida, nunca he sido una mujer que tenga miedo. Entonces, ahora sí decía el dicho, el que no quiera amanecer orinado que no duerma con niños”, dijo la legisladora.

No obstante, sí condenó las varias acometidas que se han hecho contra su persona desde el estrado de las mañaneras, así como el uso de recursos públicos para realizarlos.

“En mi caso sé lo que significa entrarle a una contienda política, sé que hay golpes bajos. No se vale que el presidente use todo el poder. del Estado para atacarme”, agregó en relación a uno de los más recientes ataques en el que fue expuesta información privada de empresas vinculadas con ella.

Mientras tanto, Gálvez consiguió que la autoridad electoral determinara medidas cautelares contra el presidente López Obrador derivado de sus varias menciones en las conferencias matutinas. Con ello, el mandataria debe abstenerse a mencionarla (aunque ha encontrado la forma de sortear estar disposición al referirse como “Señora X” a la senadora).