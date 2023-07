Myriam Montemayor se deslindó del acoso que Toñita recibe de sus fans

Myriam Montemayor se defendió de las acusaciones de Toñita (Instagram @myriammontecruz_/@tonitamusic3)

Entre Myriam Montemayor y Toñita ya existen procesos legales con los que buscarán protegerse de las acusaciones que ambas han hecho una en contra de la otra y, pese a que las dos prefieren evadir hablar sobre sus roces, la primera ganadora de La Academia se defedió de las acusaciones que ha hecho la Negra de Oro en su contra.

Te puede interesar: Exempleado de Silvia Pinal denunció amenazas, despido injustificado y fabricación de delitos

Y es que hace unos meses Antonia Salazar advirtió que, así como Myriam había solicitado una orden de restricción, ella se defenderá, demostrando que quien ha resultado más afectada por sus peleas en medios ha sido ella y no su ex compañera.

La ex participante de Las estrellas bailan en Hoy señaló que su hija intentó quitarse la vida a causa del acoso y amenazas que reciben por fans de Montemayor, por ello está decidida a proceder en su contra con una demanda.

Así como Toñita, Myriam también ha evidenciado que los fans de su ex compañera la acosan (Instagram/@myriammontecruz_)

Sin embargo, en entrevista con Venga la Alegría, Myriam negó tener relación alguna con el acoso que recibe la hija de Toñita, pues es algo que cometen terceros, no ella.

“Yo soy esposa, yo soy madre de familia, bendiciones para su hija y para todos los menores de edad. Amo a los niños, me encantan los niños y a mí no se me pueden atribuir situaciones ajenas a mí que corresponden a terceras personas”

Asimismo, mencionó que ella nunca ha hecho declaraciones en contra de su ex compañera porque se caracteriza por ser apegada a su familia.

Myriam Montemayor respondió a la supuesta demanda que Toñita hará en su contra por el acoso que recibe ella y su hija Crédito: TV Azteca

“A mí en ningún momento me van a ver hablar mal de la familia, creo que me he distinguido por eso, porque soy una persona que siempre he sido muy apegada a la familia”, recalcó Myriam.

Te puede interesar: Kimberly “La más preciosa” se apuntó para nueva temporada de LCDLF

Para cerrar con sus declaraciones, dijo que ella nunca acosaría a alguien ni incentivaría este tipo de acciones en contra de otras personas porque ha apoyado campañas en contra del acoso. En sus palabras: “Yo siempre he apoyado pues incluso campañas y pregonar con el ejemplo. Creo que es una cuestión que no se debe”.

También mencionó que ni ella ni Toñita deberían de hablar acerca de su mala relación porque para eso existe la orden de restricción y, por parte de la Negra de Oro, el hecho de que hable de forma negativa de ella ya representa una falta a el proceso legal que existe.

Toñita aseguró que tiene pruebas que incriminarían a Montemayor en el acoso que ella y su hija reciben (Captura de pantalla/YouTube)

Por otra parte, Myriam confesó que se sentía satisfecha con la audiencia que tuvieron hace unos días por la orden de restricción; no dio detalles acerca de lo que se habló, sólo mencionó que le recordaron a Toñita que deben de respetar la orden.

¿Qué dijo Toñita sobre Myriam Montemayor?

En marzo, cuando Antonia fue cuestionada acerca de la orden de restricción, reveló que ella también iniciaría su respectivo proceso en contra de su ex compañera y ahí expondría su verdad, por lo que estaba tranquila.

Te puede interesar: Filmes para ver esta noche en Netflix México

“Creo que cuando tienes pruebas y cuando puedes mostrar todo lo contrario, ahí sí, legalmente, ya no puedes llamar mentiroso a un juez ni a un abogado porque, con pruebas, es más que suficiente”, dijo en un encuentro con la prensa.

La hija de Toñita tuvo que ser internada tras intentar quitarse la vida, poco después del divorcio de sus papás (Instagram/@tonitamusic1)

En aquella ocasión, la cantante incluso agradeció a Myriam el haber comenzado el proceso ella porque, de esta forma, le pondrían fin a las burlas que ha recibido por años.

Cabe recordar que la orden de restricción que existe de Montemayor hacia la Negra de Oro es por ataques e intimidación; esta orden es de carácter permanente.