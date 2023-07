La punzante respuesta de Checo Pérez a sus detractores en la F1

Checo Pérez habló sobre los rumores que lo ubican fuera del equipo Red Bull (REUTERS/Bernadett Szabo)

Aunque gozó de un sólido arranque en la temporada 2023 de la Fórmula 1, con el transcurso de las carreras Sergio Pérez comenzó a tener dificultades que lo llegaron a alejar del podio. Su inconsistencia llegó a ser determinante para que los críticos comenzaran a insinuar su salida del equipo Red Bull, por lo que envió una respuesta a los inconformes.

Durante una entrevista brindada al medio español Mundo Deportivo, Checo Pérez aprovechó para hablar de los rumores que lo ubican fuera del asiento del RB19 en las siguientes temporadas. Al respecto, señaló que la presión a bordo del monoplaza implica asumir una gran responsabilidad con la que pocos exponentes del circuito pueden lidiar.

“El 90% de los pilotos se hundirían junto a Verstappen. Si no eres mentalmente fuerte, no puedes estar en Red Bull. No deben subestimar la presión bajo la que se encuentra uno aquí”, expresó ante el medio de comunicación.

Junto con Max Verstappen, Sergio Pérez impuso una racha histórica de victorias en la Fórmula 1 (REUTERS/Bernadett Szabo)

Y es que ante los resultados que ha obtenido en la temporada vigente, bajo la sombra de Max Verstappen, algunos personajes han considerado que no cuenta con la capacidad suficiente para el segundo volante del equipo austriaco. Incluso, se ha dado a conocer el nombre de quienes podrían sustituirlo a pesar de que no ha existido una postura oficial de Red Bull que respalde dichas versiones.

Incluso, en una entrevista con el medio de comunicación alemán Sport, el asesor del equipo, Helmut Marko, sacó la cara por el piloto mexicano en medio de las críticas. En su intervención, además, destacó como una de las principales cualidades de Pérez el hecho de haber permanecido tanto tiempo al lado de Max Verstappen, y es que en 2023 cumplirá su tercera temporada bajo el cobijo de Red Bull.

“Pérez tiene un contrato válido para 2024, firmado el año pasado. Después de todo ya ha sobrevivido durante dos años y medio junto a (Max) Verstappen. Eso es un récord en sí mismo y no olvidemos que va segundo en el Mundial de Pilotos”, expresó en su momento.

En el GP de Hungría, Sergio Pérez finalizó en la tercera posición (REUTERS/Bernadett Szabo)

Al respecto, en su más reciente intervención, Sergio Pérez adoptó una postura similar a la de Helmut Marko. Además de defender su lugar en el equipo, destacó que la presión persistente en el equipo de Red Bull difícilmente puede imperar en cualquier otro equipo de la Fórmula 1.

“Red Bull es un equipo en el que si tienes una mala sesión tienes cinco pilotos en la mira. Es la presión constante de la prensa. En estos tres años nunca antes había visto en ningún otro equipo (...) Con Ferrari, Aston Martin, Mercedes, el nombre del equipo, todos sus pilotos han tenido malos momentos, pero está bien. No es como Red Bull, tienes un mal momento y tienes que dejar el equipo”, declaró.

La postura del piloto tapatío se encontró respaldada por los 13 años de experiencia que ha consolidado como piloto de alto rendimiento en la Fórmula 1. Incluso, destacó que la trayectoria amplia que ha consolidado es uno de los rasgos que lo ayudan a mantenerse tranquilo a pesar de no conquistar los primeros tres puestos del podio en las carreras que ha disputado en la campaña vigente.

El podio del Mundial de Pilotos es dominado por Max Verstappen, Sergio Pérez y Fernando Alonso (AP Foto/Wilfredo Lee)

“Llevo 13 años aquí en la F1. Lo he visto todo ya y eso te ayuda a estar un poco tranquilo en este sentido y a recordar que estamos aquí para disfrutar. Es nuestro sueño y lo importante es, a pesar de todo, disfrutarlo”, señaló.

¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en 2023?

En las 11 carreras que ha disputado, Sergio Pérez ha finalizado dentro del podio en seis ocasiones, de las que un par han sido en la primera posición, lo mismo que en el segundo peldaño y el resto en el tercer puesto. Gracias a ello, ha cosechado una estadística personal de 171 puntos que lo mantienen en la segunda posición del Mundial de Pilotos.