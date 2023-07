¿Has soñado con ‘La Casa de los Famosos’? Esto significa según Maryfer Centeno

soñar con la casa de los famosos maryfer centeno (Vix/Maryfer Centeno)

La Casa de los Famosos México se ha posicionado como uno de los reality shows más socorridos en este 2023, pues la posibilidad de ver a artistas como Wendy Guevara, Poncho de Nigris, Nicolla Porcella o Sergio Mayer en un formato 24/7 ha causado toda una ola de constantes reacciones.

Si este es tu caso y, en caso de que el fanatismo haya llegando al punto en donde sueñas con este programa de Televisa, Maryfer Centeno explicó el significado de que estos personajes también ya estén en tu hora de dormir.

Qué significa soñar con la Casa de los Famosos

A través de su cuenta de TikTok la grafóloga explicó lo que podría significar soñar con un programa como este.

“Quiere decir que ya está en tu incosnciente. Los sueños sirven para organizar información. Tienes que pensar si este sueño te provoca, felicidad, angustia o depresión. Aquí estás proyectando tu realidad con lo que pasa en La Casa de los Famosos”, dijo y agregó:

“Los sueños no vienen en forma tan lineal, sino que lo traslado a un símbolo y, en este caso, el símbolo es La Casa de los Famosos. Ya se volvió parte de tu mente, con quién te proyectas”.

(Vix)

Maryfer Centeno relacionó el hecho de que varios fans del programa estén soñando con los integrantes con todo el rating que tiene el show.

“Es una de las formas más claras de saber porque ha sido tan exitosa, porque llegó a nuestro inconsciente y los sueños te permiten procesar emociones, entender preocupaciones. Ayuda a la imaginación”, puntualizó.

Finalmente, la experta en análisis corporal externó que se debería tener en cuenta otros factores para entender a qué se debían estos sueños.

“No es nada malo, es normal. Por la hora en que son las galas, nominaciones, expulsiones es absolutamente normal. Lo que sí deberías pensar es de qué forma la estás soñando para entender qué hay detrás de ese sueño”, dijo.

Usuarios cuentan sus sueños con LCDLF

El video rápidamente se viralizó y varios de los internautas compartieron cuáles son los sueños que han tenidos relacionados con el reality show.

Maryfer Centeno explica este suceso (Tiktok marufercentenom)

“Pensé que significaba que me iba a casar con Nicola”. “He soñado que Sergio me da hasta para llevar aiuda”. “Me cayó tan mal la visita de Marlon que hasta soñé ese momento, jeje, pero yo dentro de LCDLF”. “Yo soñé que me besuqueaba con Jorgito”.

Ahí no paró todo, ya que otros añadieron: “Soñe con nicola que me mandaba un recado”. “Yo me soñé que poncho era el chófer de mi autobús, me agarró la mano y me sentí enamorada”.

Fueron muchos los cibernautas que coincidieron en que constantemente soñaban con Nicola Porcella, el cual se ha ganado el cariño del público mexicano durante las últimas semanas y, pese a las controversias con Wendy Guevara.