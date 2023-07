FMF confirmó conversaciones para que clubes mexicanos regresen a la Copa Libertadores

El exdelantero de Pumas, Matías Britos, lucha un balón contra un defensor de Tachira, de Venezuela, en la Copa Libertadores de 2017 (Foto: Reuters)

El comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), aseguró este martes que están dispuestos a “mover” el calendario de la Liga MX, para regresar a la Copa Libertadores “si deportivamente nos hace sentido”.

Te puede interesar: Si un equipo de la Liga MX gana en la Leagues Cup: ¿Cuánto dinero obtendrá?

“La Bomba” presentó un adelanto al proyecto de reestructuración del futbol mexicano y aclaró que esperan una invitación formal de la Conmebol, vía la Concacaf, para poder participar en la Copa Libertadores, aunque esta no ha llegado.

“Los rumores no son ciertos, estamos en conversaciones con Concacaf y Conmebol [...] Menos juegos aquí, para jugar en Sudamérica, sí, en caso de que haga sentido, por supuesto”

“Necesitamos una invitación de Conmebol, aprobada por Concacaf, por más que queramos jugar allá, tiene que llegar la invitación a Concacaf. Tenemos mucho interés en jugar competencias en Sudamérica”, explicó.

El Comisionado Presidente de la FMF arremetió contra el tema de la multipropiedad en el futbol mexicano Foto: Jovani Pérez

Y es que para muchos ex jugadores y analistas, el no jugar en torneos importantes de la Conmebol representa un retroceso para el fútbol mexicano, pues la exigencia de competir en torneos de la región no es la misma que en Sudamérica.

Te puede interesar: La reacción de Ibai Llanos por la llegada de Sergio Canales a Rayados

Apenas este 12 de junio, el comisionado señaló que otra condición es que la Conmebol no los inviten “como ciudadanos de segunda”. “Tiene que ser en igualdad, las mismas condiciones, si la final se juega acá, se juega acá, no somos ciudadanos de segunda”, expresó.

Cabe recordar que los clubes mexicanos dejaron de competir en la Copa Libertadores desde 2017, mientras que la Selección Mexicana participó por última vez en la Copa América de 2016.

Te puede interesar: Leagues Cup, ¿A qué hora y por dónde ver el Montréal vs Pumas?

Durante las 18 ediciones que el fútbol mexicano participó en la Copa Libertadores consiguió tres subcampeonatos: Cruz Azul (2001), Guadalajara (2010), y Tigres (2015); asimismo, en la Copa Sudamericana, Pachuca ganó el campeonato en 2006 y Pumas llegó a la final en 2005.

(Foto: Twitter/CruzAzulCD)

En cuanto a las nueve participaciones en la Copa América, el “Tricolor” llegó a dos finales: en 1993, en su debut en Conmebol, perdiendo el título 2 a 1 contra Argentina; y en 2001, cayendo 1 a 0 ante el anfitrión Colombia.