El duro mensaje de Sheinbaum a Vicente Fox por los programas sociales

La aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, y el expresidente Vicente Fox. Foto: Especial

La ex aspirante a la coordinación en Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, se lanzó contra el ex presidente del país, Vicente Fox Quezada, ante sus declaraciones para cancelar los programas sociales de Gobierno.

La ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México utilizó sus redes sociales para presumir su apoyo en el estado de Ecatepec, destacando que, contrario a las acusaciones de Fox Quezada, la ciudadanía “sí respalda” las iniciativas sobre los apoyos económicos.

En este sentido, la ex mandataria capitalina explicó que la postura del ex presidente de la República no es “una ocurrencia”, pues señaló que tienen su origen en el pensamiento de derecha que permea en los opositores, a quienes, en distintas ocasiones, ha acusado de privilegiar a unos cuantos.

“Lo dicho por Fox: “los programas sociales son para flojos”, no es una ocurrencia, es un pensamiento de la derecha, de los conservadores, del bloque cínico opositor. Es parte de lo que dijimos hoy en la asamblea informativa en Ecatepec. Y así fue como los más de 15 mil asistentes gritaron con firmeza ¡ni un paso atrás!”, afirmó en redes acompañado de un video de su presentación en el municipio.

Fox criticó los programas sociales | EFE/ Twitter: Claudia Sheinbaum

Cabe destacar que ella no ha sido la única “corcholata” que se ha pronunciado al tema, su compañero de partido, Adán Augusto López, ex titular de la Secretaría de Gobierno, también criticó y señaló al ex presidente, tachandolo de “desvergonzado” y “vividor”.

En una de sus asambleas informativas, el también aspirante a la coordinación del oficialismo, señaló que el ex presidente Fox busca seguir con una campaña de desprestigio y seguir pidiendo

“Algunos jamás nos la van a perdonar, pues creían que sus privilegios eran un derecho divino. Ni modo, que se enojen, que nos insulten, que nos difamen, que digan lo que quieran de nosotros, si a cambio de eso, los adultos mayores de este país comen todos los días”, destacó el ex funcionario.

Aunado a esto criticó sus solicitudes para seguir con las pensiones a los ex presidentes, luego que señalara que no la ha “pasado bien” con su retiro.

“Así, desde aquí le decimos, que deje de andar de zángano y de vividor, no va a volverse esa famosa pensión para los ex presidentes”, destacó.

La rivalidad de AMLO y Fox sigue viva (Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

