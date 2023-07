Captaron a policías de la SSC presuntamente golpeando y pateando a dos personas | VIDEO

Cinco policías ya fueron citados a rendir declaraciones (Foto: SSC)

En una grabación que circuló en redes sociales se pudo ver a diversos sujetos que portaban uniformes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizando diversas acciones que fueron denunciadas como abuso de autoridad. Según los primeros reportes los involucrados habrían robado objetos en el lugar además de presuntamente agredir a dos personas.

Cabe destacar que la institución confirmó que los hechos que sucedieron el pasado 1 de julio, los involucrados trabajaban en el Sector Morelos y ya fueron citados para declarar. Mientras que la SSC se refirió al tema como una denuncia de abuso de autoridad.

Según el material audiovisual compartido durante el miércoles 26 de julio, los agentes pertenecen a la Zona Centro de la capital del país. En las imágenes se pueden ver que participaron por lo menos cinco personas entre hombres y una mujer.

Los hechos sucedieron el 1 de julio (Foto: Twitter/@Emilian27118320)

“Tras las imágenes difundidas, personal de la Dirección General de Asuntos Internos realizó trabajos de investigación de gabinete e identificó que los hechos ocurrieron el pasado 01 de julio, por lo que de manera inmediata, los cinco uniformados que aparecen en las imágenes fueron suspendidos”, explicó la SSC en un comunicado de prensa.

Incluso se reportó que en algún momento los uniformados habrían sembrado drogas y armas a las personas que al parecer fueron agredidas. En un momento del vídeo suena un celular y al conectar la llamada las personas hablan de una cantidad de dinero, supuestamente para pedir un rescate.

Al inicio de la grabación se puede ver a uno de los uniformados aparentemente golpeando y dando patadas a lo que se presume es una persona en el suelo, pues por el ángulo de la cámara no se alcanza a ver la presunta víctima. Posteriormente se puede ver que una mujer mete su mano en una prenda y saca un objeto.

En sus uniformes se pueden ver las letras SSC

Mientras que otros dos sujetos siguen golpeando en la parte de abajo de la toma y hacen que un sujeto se levante, se trata de un individuo que llevaba una playera negra y gorra roja.

En redes sociales circularon por lo menos tres videos cada uno de alrededor de dos minutos. Hasta el momento no se tiene datos para identificar a las posibles víctimas ni se ha dado a conocer el nombre las personas implicadas en las imágenes.

La escena transcurre en una pequeña habitación en la cual al final llegan varias personas y en algunas tomas se puede ver que los uniformados portan el logotipo de la Ciudad de México. Tras la publicación del material audiovisual diversos usuarios criticaron los hechos captados en video.

“Para integrar la carpeta de investigación administrativa interna, los cuatro hombres y una mujer que pertenecen al Sector Morelos, ya fueron citados a rendir su declaración”, se pudo leer en el informe de la SSC.

Grabaron a policía en estado de ebriedad

La SSC informó que La Dirección General de Asuntos Internos ya investiga el caso Crédito: TW/@Mr_Civico

Cabe recordar que el pasado sábado 22 de julio una policía auxiliar fue captada en una grabación mientras realizaba una detención, pero la uniformada estaba en presunto estado de ebriedad. En el material la persona que iba a ser arrestada señaló que la uniformada contaba con aliento alcohólico y no se entendía lo que decía.

“Oye, pero ¿Tú hueles un poco a alcohol no? ¿Tú me puedes soplar a mi? Usted y uno de ellos dos huele a alcohol, no sé quién sea, pero ni siquiera puedes hablar bien”, fueron las palabras de la automovilista para la policía.

Los hechos sucedieron en la colonia Lomas de Chapultepec en la alcaldía Miguel Hidalgo de la capital del país y el mismo día de los hechos la conductora presentó una denuncia ante el área de Asuntos Internos y tras una prueba se confirmó que la mujer daba positivo a la prueba de aire.