Así se vería Christian Nodal sin tatuajes en la cara

Christian Nodal está quitándose los tatuajes (Instagram)

Luego de que Christian Nodal revelara que iniciaría un proceso para eliminar los tatuajes en su cara, esto con el propósito de que su hija conozca su rostro un poco menos marcado, el cantante publicó sus avances en Instagram. Sin embargo, un video mostraría los avances del resultado final del doloroso procedimiento.

Te puede interesar: ¿Parece otro? Nodal muestra cómo se ve su cara tras eliminación de algunos tatuajes | FOTOS

Y es que el intérprete de Botella tras botella se dijo listo para una nueva etapa de su vida después de que se confirmara el embarazo de Cazzu, su novia, cantante argentina que reveló su vientre frente a miles de personas durante un concierto.

Christian Nodal ha manifestado más de una vez lo emocionado que está por la llegada del bebé, y en sus apariciones públicas se ha visto más que emocionado con la idea de convertirse en padre. Hace algunas semanas, el cantante manifestó su deseo por deshacerse de varios de los tatuajes que le dan particular estilo a su rostro, manifestando que era el momento de que su bebé conociera otra cara de él.

Te puede interesar: Cómo Jorge Losa llegó a México y entró a La Casa de los Famosos

“Me hice el de la nariz, la rosa una por aquí, todo esto de aquí arriba y unos brillitos que tengo por acá. Los otros sí los voy a dejar. Me dolió muchísimo y para lo que se fue no sé, todavía están muy visibles”, confesó el cantante hace algunas semanas, “Y todo por la rebeldía”.

Así es como se vería Nodal sin un sólo tatuaje en el rostro

Hace algún tiempo, el cantante de regional mexicano hizo uso de maquillaje para tapar sus tatuajes, obteniendo un resultado bastante realista. El maquillaje para tatuajes es bastante común en los estudios de grabación y de fotografía.

Te puede interesar: María del Sol confesó lo difícil que es vivir sin su mamá ni hermanos

Y aunque el artista ha dicho que no planea quitarse todos los tatuajes, el video donde aparece sin marcas de tinta gracias a la pintura podría ser una imagen muy aproximada al resultado final dentro de algunos meses.

Christian Nodal muestra avances

Hace algunos días, Christian Nodal mostró en su cuenta de Instagram los avances de su tratamiento para eliminarse los tatuajes de la cara, sorprendiendo así a los millones de seguidores que tienen en las redes sociales.

“Qué diferente se ve Nodal, se ve que ya tiene paz”, “Este muchacho necesitaba en su vida una mujer que le sumara para bien”, “Se ve más joven”, fueron algunas reacciones de sus fans ante los avances.

Sobre cómo lucirá después de que los tatuajes se vayan de su rostro, Christian Nodal explicó que sí le quedarán unas costras, y aunque gran parte de su cara se encuentra cubierta por tinta, aclaró que no piensa deshacerse de todos los tatuajes y que conservará algunos de ellos.

El doloroso proceso de eliminación de tatuajes, según Christian Nodal

Hace ya varias semanas que Nodal inició el proceso de la eliminación de las marcas. Según el mismo cantante, y por lo que dijo en un podcast, quitarse tatuajes es mucho más doloroso que hacérselos. Asimismo, explicó que dicha práctica trae consigo muchos cuidados como cuidarse del sol y usar cremas para la cara.

Así se ve Nodal actualmente (Instagram: @nodal)

También, explicó que los resultados finales del tratamiento tardarán en llegar bastante tiempo, pues va por sesiones. En caso de Nodal, su imagen final llegará dentro de seis a nueve meses donde tendrá que tener bastantes cuidados en su cara.

Christian Nodal explicó que: “Me quiero quitar los tatuajes, más que nada me quiero ver limpio. Me gustan mucho mis tatuajes, amo los tatuajes, voy a abrir muy pronto un tatto shop en Los Ángeles, y pasa que me gustaría que me hijita conozca mi cara. Más limpio, ya pasó una etapa mía, muy mía, siempre hago lo que me nade del corazón y, en su momento, me nació y gracias a Dios los tatuajes se quitan. Todo tiene solución”.